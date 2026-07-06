Catorce alumnos de un curso de litograbado y aguafuerte en el taller del Mugart reciben sus diplomas

El acto de entrega de los diplomas contó con la presencia del primer teniente de alcalde ribeirense, Vicente Mariño

Los 14 alumnos que asistieron durante este pasado fin de semana a un curso de litograbado en plancha de cobre y aguafuerte, que fue impartido en el taller de grabado del Mugart por los profesores José Fuentes Esteve, Antonio Navarro e Isabel Carralero, del Instituto de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación USAL, de la Universidad de Salamanca, recibieron ayer sus diplomas.

Entre ese alumnado, que procedió de Ribeira y otras localidades de la provincia coruñesa, como Ames y Santiago, así como de Lugo, Pontevedra, Madrid, Cáceres y Salamanca, sobresalieron algunas personas de renombre, como la decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Raquel Monje, y sus vicedecanas, Mar Mendoza y Sonia Cabello, y el artista Rafael Úbeda, de 94 años.

Se trató de una acción formativa artística que se desarrolló en la tarde del pasado viernes, y que tuvo continuidad durante la jornada del sábado, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y en turno matinal de la jornada dominical. La entrega de diplomas de este curso tuvo lugar en el tramo final de dicho curso en el taller del Museo de Artes do Gravado, que este año cumple su 25 aniversario.