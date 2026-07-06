Alumnado del taller de empleo ‘Tahume XI’ acometerá la renovación de la pasarela de madera situada entre A Tasca y O Carreiro

La mayoría de las tablas están “moi deterioradas” al llegar al final de su vida útil Chechu Río

La pasarela de madera situada entre la Rúa Castelao y el paseo de O Carreiro, por detrás del campo de fútbol de césped artificial de A Tasca, en Aguiño, se encuentra “moi deteriorado”, a juicio de los servicios técnicos municipales. A mayores, señalan que la mayor parte de las tablas que integran esa senda peatonal con una longitud aproximada de 350 metros se encuentran rotas “ao haber rematado a súa vida útil”, por lo que consideran que es necesario renovarla por completo, incluyendo la estructura. Con anterioridad ya se realizaron sustituciones puntuales de algunas de las tablas que evidenciaban un mayor deterioro, pero en este momento se plantea una actuación integral.

Será una actuación que desde el equipo de gobierno de Ribeira se ha decidido que se incluya dentro de los trabajos a realizar por parte del alumnado-trabajador del taller de empleo ‘Tahume XI’, que comparten las administraciones locales ribeirense y la vecina de Porto do Son. Pero, la materia prima para poder llevar a cabo la sustitución de toda la pasarela de madera se la proporcionará el Ayuntamiento, que financiará su adquisición con fondos propios. Para ello, ha sacado a licitación el contrato de suministro de la madera y los tornillos para que puedan proceder a la renovación de dicha pasarela en O Carreiro. El presupuesto base establecido es de 59.942,19 euros y las empresas interesadas tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo jueves, día 9 de julio, para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).

Criterios de adjudicación

En la propuesta de contratación se indica que, teniendo en cuenta que el suministro está perfectamente definido en el correspondiente pliego técnico, para la adjudicación de este contrato se propone tener en cuenta, únicamente, las propuestas económicas realizadas por los licitadores presentados y admitidos y que, en consecuencia, se realice “a favor da empresa que presente a oferta máis vantaxosa economicamente, consistente no prezo máis baixo”, puntualiza.

El material que deberá suministra la adjudicataria deberá estar compuesto por un total de 1.470 tablas de madera de pino del país cepilladas y con ranurado antideslizante de 2,5 metros de longitud, una anchura de 20 centímetros y un espesor de cinco centímetros; así como otros 480 tablones de madera de pino del país cepillados de mismo largo y ancho que las tablas, pero de 7,5 centímetros de espesor; 480 postes redondos de madera de pino del país tratada de 1,5 metros de largo y 20 centímetros de diámetro y acabado en punta para clavar en el terreno; 11.760 tornillos de 10 centímetros de largo y otros 1.920 de 16 centímetros de longitud, en ambos casos para madera. El plazo de entrega será de un mes desde la firma del contrato.