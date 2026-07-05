Un motorista de 64 años resulta herido en un accidente de tráfico registrado la pasada medianoche en la recta de Sirves, en Olveira

Una ambulancia asistencial del 061 con base en Ribeira trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

El tramo de la recta de Sirves, en la parroquia ribeirense de Olveira, pertenecientes a la carretera provincial DP-7304, entre Xarás y Bretal, y que continúa por el vial de titularidad autonómica AC-303 hacia Corrubedo, fue escenario poco antes de la pasada medianoche de un accidente de tráfico en el que un hombre de 64 años resultó herido de diversa consideración. El siniestro consistió en un atropello por parte de una motocicleta de gran cilindrada a un perro que se le atravesó por delante y al que no pudo esquivar al irrumpir de manera repentina en la calzada. El can falleció, mientras que el piloto se cayó y se arrastró por el asfalto, lo que le ocasionó múltiples arañazos por su cuerpo, algunos de los cuales tuvieron una mayor afección y presentaban un peor aspecto.

Fue el propio motorista siniestrado el que a las 23.54 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que había sucedido y solicitar asistencia sanitaria. Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de circulación a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a su ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la Ribeira, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia en el lugar del suceso, para seguidamente proceder a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, con la finalidad de que recibiera una asistencia más completa y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. También acudió una patrulla de la Policía Local de Ribeira, que se interesó por la víctima y elaboró un informe de dicha intervención.