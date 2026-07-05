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Ribeira

Un centenar de personas participa en la elaboración de las alfombras y el arco floral para la procesión del Santísimo de esta tarde en Palmeira

El desfile por calles engalanadas, que saldrá a la conclusión de la misa solemne vespertina en la iglesia parroquial, contará con acompañamiento de las bandas de música de La Brilat y Adagio Cantábile

Chechu López
05/07/2026 12:30
Un grupo de vecinos ultima la decoración del arco que será punto de salida y de llegada de la procesión del Santísimo en Palmeira
Un grupo de vecinos ultima la decoración del arco que será punto de salida y de llegada de la procesión del Santísimo en Palmeira
Chechu Río
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La parroquia ribeirense de Palmeira celebra hoy la festividad del Santísimo y desde primera hora de la mañana, incluso antes de que se empezasen a lanzar las bombas de palenque un centenar de personas empezaron a trabajar en la elaboración de las alfombras y en la decoración floral del arco que a última hora de esta tarde será el punto de partida de la procesión que discurrirá por el recorrido tradicional por las calles engalanadas. Igualmente, también montarán los altares en los que se detendrá el desfile para cantar los tradicionales motetes. Será una procesión que, con el acompañamiento de la banda de música de la Brilat y la banda sinfónica Adagio Catábile, arrancará a la conclusión de la misa solemne en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira que, a partir de las siete de esta tarde, cantará la Coral Polifónica Municipal de Ribeira. Por último, a la conclusión de la procesión.

Desde las diez de esta mañana ya tienen lugar las dianas y alboradas a cargo de los grupos de gaitas O Rueiro de Palmeira y de Xiada de A Pobra, y los pasacalles de la banda de música Adagio Cantábile, que a partir de la una de esta tarde ofrecerá un concierto en la Praza de Don José. Para las doce y media de este mediodía se programó una misa cantada por el Coro Parroquial con la exposición del Santísimo Sacramento. A las seis de la tarde tendrán lugar los pasacalles de las bandas de música Adagio Cantábile y de La Brilat. Esta última agrupación musical ofrecerá un concierto a la conclusión de la procesión. Desde la Comisión del Santísimo de Palmeira agradecen la colaboración y participación vecinal que hacen posible esta celebración.

Los vecinos encargados de la decoración del arco floral levantaron la estructura una vez dieron por rematado el grueso de su trabajo
Los vecinos encargados de la decoración del arco floral levantaron la estructura una vez dieron por rematado el grueso de su trabajo
Chechu Río
Vecinos de todas las edades se implican en la elaboración de las alfombras en las calles de Palmeira por las que discurrirá la procesión del Santísimo
Vecinos de todas las edades se implican en la elaboración de las alfombras en las calles de Palmeira por las que discurrirá la procesión del Santísimo
Chechu Río
Vecinos de todas las edades se implican en la elaboración de las alfombras en las calles de Palmeira por las que discurrirá la procesión del Santísimo
Vecinos de todas las edades se implican en la elaboración de las alfombras en las calles de Palmeira por las que discurrirá la procesión del Santísimo
Chechu Río
La banda sinfónica Adagio Cantábile se encargó de los pasacalles matinales, a los que regresará de tarde y también para acompañar la procesión, en la que también estará la banda de música de La Brilat
La banda sinfónica Adagio Cantábile se encargó de los pasacalles matinales, a los que regresará de tarde y también para acompañar la procesión, en la que también estará la banda de música de La Brilat
Chechu Río
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