Un centenar de personas participa en la elaboración de las alfombras y el arco floral para la procesión del Santísimo de esta tarde en Palmeira

Un grupo de vecinos ultima la decoración del arco que será punto de salida y de llegada de la procesión del Santísimo en Palmeira Chechu Río

La parroquia ribeirense de Palmeira celebra hoy la festividad del Santísimo y desde primera hora de la mañana, incluso antes de que se empezasen a lanzar las bombas de palenque un centenar de personas empezaron a trabajar en la elaboración de las alfombras y en la decoración floral del arco que a última hora de esta tarde será el punto de partida de la procesión que discurrirá por el recorrido tradicional por las calles engalanadas. Igualmente, también montarán los altares en los que se detendrá el desfile para cantar los tradicionales motetes. Será una procesión que, con el acompañamiento de la banda de música de la Brilat y la banda sinfónica Adagio Catábile, arrancará a la conclusión de la misa solemne en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira que, a partir de las siete de esta tarde, cantará la Coral Polifónica Municipal de Ribeira. Por último, a la conclusión de la procesión.

Desde las diez de esta mañana ya tienen lugar las dianas y alboradas a cargo de los grupos de gaitas O Rueiro de Palmeira y de Xiada de A Pobra, y los pasacalles de la banda de música Adagio Cantábile, que a partir de la una de esta tarde ofrecerá un concierto en la Praza de Don José. Para las doce y media de este mediodía se programó una misa cantada por el Coro Parroquial con la exposición del Santísimo Sacramento. A las seis de la tarde tendrán lugar los pasacalles de las bandas de música Adagio Cantábile y de La Brilat. Esta última agrupación musical ofrecerá un concierto a la conclusión de la procesión. Desde la Comisión del Santísimo de Palmeira agradecen la colaboración y participación vecinal que hacen posible esta celebración.

Los vecinos encargados de la decoración del arco floral levantaron la estructura una vez dieron por rematado el grueso de su trabajo Chechu Río

Vecinos de todas las edades se implican en la elaboración de las alfombras en las calles de Palmeira por las que discurrirá la procesión del Santísimo Chechu Río

Vecinos de todas las edades se implican en la elaboración de las alfombras en las calles de Palmeira por las que discurrirá la procesión del Santísimo Chechu Río