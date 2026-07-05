SonAgasallo vuelve a diseñar los trofeos de la Festa da Dorna al tener “interiorizada” su filosofía

Los trofeos de la LXXVIII Festa da Dorna se exhiben en la Sala Museo Municipal de Ribeira Chechu Río

La planta baja de la Sala Museo Municipal de Ribeira vuelve a albergar, un año más, y hasta el próximo 23 de julio, la exposición los trofeos y las medallas de la LXXVIII singladura de la Festa da Dorna, que fueron elaborados por quinto año consecutivo por SonAgasallo con madera, resina y materiales reciclados. Sus propuestas superaron con creces a las de las otras tres candidaturas, pero parece ser que nadie es capaz de superar a Ruth González y a José Manuel Riveiro, de los que se destacó “traballan de maravilla” y que sus diseños “demostran que teñen moi ben interiorizada a filosofía e o espirito dorneiro, que vese reflexado nas súas figuras”.

El presidente de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, acompañado de la vicepresidenta, Sonia Gude, y de otra media docena de directivos, indicó en la inauguración, en la que les acompañaron los concejales Francisco Suárez-Puerta, Luis Pérez, Juan Luis Furones, Fernando Abraldes y Vicente Mariño, que habrá un trofeo nuevo especial, con forma de platillo volante, para el participante del ‘Voo sen motor’ que llegue más lejos, “de forma que se recupere o obxectivo que se marcou nun principio para esta actividade”. Las medallas de esta edición fueron elaborada por Ignacio Quintela, para lo que utilizó diferentes conchas de bivalvos que recogió en la playa de A Catía y a las que luego les dio color con sus pinturas.