Sale a contratación por 313.219 euros y dos años el servicio de Ribeira Concilia que, por primera vez, incluye las vacaciones de Carnaval

Las acciones de conciliación programadas por los Servicios Sociales Comunitarios, como las de Ribeira Concilia, tienen su centro neurálgico en ‘O Grupo’, con juegos, deporte y tiempo para la merienda Chechu Río

El departamento municipal de Servicios Sociales Comunitarios de Ribeira inició el expediente para sacar a contratación la prestación de los servicios de conciliación familiar en la capital barbanzana, que incluya la realización de actividades lúdico-educativas y de cuidado durante los periodos de vacaciones escolares y a lo largo del curso académico, que se dirijan a niños de 3 a 12 años escolarizados de la localidad. Ese contrató salió a licitación y las empresas interesadas tienen hasta antes de acabar el 10 de julio para presentar sus propuestas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia.

El presupuesto inicial que se destinará cada año a ese servicio es de 156.609,41 euros, pero teniendo en cuenta que el periodo de vigencia del contrato es de dos años, esa cifra se eleva a 313.218,83 euros, cofinanciado por el Plan Corresponsables. Y, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de una prórroga, por un tiempo máximo de un año más, el valor estimado del mismo sería de 465.941,48 euros. A ello habrá que restar el importe de la oferta que resulte como la elegida.

Para la adjudicación se otorgarán un máximo de 50 puntos en función de la oferta económica más baja en relación al precio de la hora, que inicialmente es de 24,46 euros; mientras que para los otros 60 se tendrán en cuenta juicios de valor como la coherencia pedagógica, adecuación a la edad, diseño de actividades, seguridad y prevención, organización y planificación, recursos humanos y materiales, inclusión y diversidad, evaluación del proyecto e impacto educativo.

Las acciones de conciliación programadas por los Servicios Sociales Comunitarios, como las de Ribeira Concilia, tienen su centro neurálgico en ‘O Grupo’, con juegos, deporte y tiempo para la merienda Chechu Río

En el pliego de condiciones técnicas del procedimiento se establece que, además de las fechas que se venían prestando, como Semana Santa -Concilia Primavera-, con 50 plazas; verano -Concilia Verán (finales de junio y primeros de septiembre, con 60 plazas cada uno), Concilia Xullo y Concilia Agosto, con 150 plazas y 13 monitores; en Navidades -Concilia Nadal-, con 50 plazas; además de los servicios Madruga (en 8 colegios) y Comedor, se contempla Concilia Entroido, para los tres días no lectivos de la semana -lunes, martes y miércoles- que corresponda cada año en las fiestas de Carnaval, con 30 plazas y tres monitores especializados.

Justificación

Desde los Servicios Sociales Comunitarios indican que toda esa actuación se justifica en la necesidad de ofrecer recursos de conciliación a las familias, facilitándoles la compatibilidad de la vida laboral, personal y familiar, a la vez que se garantiza un espacio seguro, educativo e inclusivo para la infancia durante los referidos periodos no lectivos y fuera del horario escolar. Asimismo, subrayan que contribuye al desarrollo integral de los niños mediante actividades que fomentan valores como igualdad, convivencia, participación y hábitos de vida saludables. Y precisa que la puesta en marcha de este servicio responde a las necesidades sociales detectadas en el ámbito local y al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección a la familia y a la infancia, “garantindo unha oferta estruturada de actividades que favorezan a conciliación e o benestar da poboación infantil”.

La jefa de servicio de dicho departamento, Francisca Vidal, indica que la actuación se estructura, por un lado, en una vertiente de coordinación con los centros educativos en las actividades extraescolares de cuidado pues, en la actualidad, cada colegio cuenta con sus propias actividades, “existindo dificultades para asumir económicamente a demanda dos servizos de conciliación e perdéndose posibles sinerxias entre as ANPA dos diferentes centros”. Otra vertiente se refiere a la continuidad de un programa estable en el que las familias reciben apoyo integral, para favorecer el adecuado desarrollo personal y social de los menores.

Corregir las desigualdades

“Vista a demanda de necesidades das ANPA e dos centros educativos, e a configuración do noso concello, incluimos propostas de actuación para a intervención neste ámbito co obxectivo principal de favorecer a conciliación da vida laboral, persoal a familiar das mulleres e homes con fillos en idade escolar”, señala Vidal. Subraya que el programa ‘Ribeira Concilia’ pretende también contribuir a la efectiva corrección “das desigualdades sociais de toda índole, por razón de sexo, diversidade, situación de risco de exclusión social para garantir a igualdade de oportunidades a toda a infancia do concello”.

Entre los objetivos generales de las actividades se contemplan ofrecer a los chiquillos otra alternativa de cuidados profesionales, ocio y tiempo libre en los referidos de vacaciones escolares y facilitar a los padres posibilidades para que puedan conciliar la vida laboral y familiar. Servicios Sociales señala que también persigue fomentar en los menores participantes la adquisición de hábitos y habilidades sociales que favorezcan la solidaridad, el compañerismo, la igualdad de género, el trabajo en equipo, la responsabilidad por medio de actividades lúdicas, juegos cooperativos y otros. Y también busca proporcionar un modelo de intervención socioeducativa basado en temas transversales y contenidos diversos que contribuyan a un enriquecimiento de la formación como personas, adquiriendo valores y actitudes que les permitan participar e intervenir en la sociedad más próxima de modo crítico y positivo.

Las acciones de conciliación programadas por los Servicios Sociales Comunitarios, como las de Ribeira Concilia, tienen su centro neurálgico en ‘O Grupo’, con juegos, deporte y tiempo para la merienda Chechu Río

Y también se trata de conseguir objetivos específicos, en los que, además de ofertar a las familias servicios de cuidados y conciliación en todos los centros educativos, favorecer actitudes positivas ante las situaciones cotidianas, desarrollar habilidades sociales que permitan vivir en sociedad, trabajar valores que favorezcan la inclusión social de todas las personas con independencia de sus circunstancias personales, fomentar la autonomía de los chiquillos, desarrollar la imaginación y la creatividad, educar a los niños en igualdad, favorecer el protagonismo y la participación en las actividades que se realizan, potenciar capacidades individuales que favorezcan un buen desarrollo físico y psicológico a corto y largo plazo y fomentar el respeto de los niños hacia la naturaleza y el entorno en el que viven y la práctica deportiva potenciando su carácter lúdico y no sólo como competición. l