Ribeira convoca ayudas por un importe total de 35.000 euros en aras de favorecer la autonomía personal

Los interesados en las subvenciones deberán dirigirse al departamento de Servizos Sociais para solicitar cita con la finalidad de obtener información o resolver dudas Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira convoca las ayudas económicas individuales dirigidas a favorecer la autonomía personal y la mejora de la accesibilidad, con un importe total de 25.000 euros, y para el apoyo al respiro familiar y la conciliación familiar a unidades de convivencia, con 10.000 euros. Estas aportaciones, que están financiadas con cargo al POS+ para gastos sociales de la Diputación Provincial de A Coruña, persiguen la mejora diaria de los perceptores y su máxima integración, para mejorar su bienestar y favorecer su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica del entorno.

Quienes se pueden beneficiar de esas subvenciones son aquellas personas que tengan reconocida su situación de dependencia o discapacidad que reúnan requisitos, como estar empadronado y tener residencia efectiva en Ribeira durante 6 meses inmediatamente anteriores y continuados a fecha de la presentación de la solicitud, que la renta per cápita de la unidad de convivencia de la que forma parte el solicitante no supere el 125% del IPREM de 2026 -hasta el 150% si la unidad familiar esté formada por dos miembros, y del 175% cuando la forme uno solo.

El plazo para presentar las solicitudes es de dos meses a contar desde esta misma semana, en que salió publicada dicha convocatoria a través del boletín oficial correspondiente. Los trámites al respecto ya pueden formalizarse en la sede electrónica municipal, en la Oficina de Atención Cidadá o el departamento de Servizos Sociais, a donde deberán dirigirse para solicitar cita para información o resolver dudas

El objetivo de esta acción es “mejorar el día a día de las personas perceptoras y su máxima integración, mejorando su bienestar y favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica de su entorno”, incidió el concejal delegado del área de Servizos Sociais, Vicente Mariño.