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Ribeira

Ribeira convoca ayudas por un importe total de 35.000 euros en aras de favorecer la autonomía personal

Chechu López
05/07/2026 05:00
Los interesados en las subvenciones deberán dirigirse al departamento de Servizos Sociais para solicitar cita con la finalidad de obtener información o resolver dudas
Los interesados en las subvenciones deberán dirigirse al departamento de Servizos Sociais para solicitar cita con la finalidad de obtener información o resolver dudas
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El Ayuntamiento de Ribeira convoca las ayudas económicas individuales dirigidas a favorecer la autonomía personal y la mejora de la accesibilidad, con un importe total de 25.000 euros, y para el apoyo al respiro familiar y la conciliación familiar a unidades de convivencia, con 10.000 euros. Estas aportaciones, que están financiadas con cargo al POS+ para gastos sociales de la Diputación Provincial de A Coruña, persiguen la mejora diaria de los perceptores y su máxima integración, para mejorar su bienestar y favorecer su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica del entorno.

Quienes se pueden beneficiar de esas subvenciones son aquellas personas que tengan reconocida su situación de dependencia o discapacidad que reúnan requisitos, como estar empadronado y tener residencia efectiva en Ribeira durante 6 meses inmediatamente anteriores y continuados a fecha de la presentación de la solicitud, que la renta per cápita de la unidad de convivencia de la que forma parte el solicitante no supere el 125% del IPREM de 2026 -hasta el 150% si la unidad familiar esté formada por dos miembros, y del 175% cuando la forme uno solo.

El plazo para presentar las solicitudes es de dos meses a contar desde esta misma semana, en que salió publicada dicha convocatoria a través del boletín oficial correspondiente. Los trámites al respecto ya pueden formalizarse en la sede electrónica municipal, en la Oficina de Atención Cidadá o el departamento de Servizos Sociais, a donde deberán dirigirse para solicitar cita para información o resolver dudas

El objetivo de esta acción es “mejorar el día a día de las personas perceptoras y su máxima integración, mejorando su bienestar y favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica de su entorno”, incidió el concejal delegado del área de Servizos Sociais, Vicente Mariño.

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