Impulsan la erradicación de los más de 4.000 kilos de basura que se generan cada sábado en el mercadillo ambulante de Ribeira

Representantes municipales, de Afundación y de Urbaser llevaron a cabo, dentro de la campaña 'Mercados sen lixo', el reparto de bolsas reutilizables entre lo placeros y los clientes Chechu Río

La acción conjunta 'Mercados sen lixo' de Afundación, dentro de su proyecto Plancton (Plan de Conservación Territorial-ON), del Ayuntamiento de Ribeira, de Urbaser, de Portos de Galicia y de Ecoembes, tratará de implantar un conjunto de buenas prácticas con la finalidad de luchar contra la generación de los más de 4.000 kilos de residuos y que, hasta que son retirados por la empresa de limpieza, quedan esparcidos cada sábado a causa del funcionamiento del mercadillo ambulante en la capital barbanzana, prevenir la contaminación y preservar los ecosistemas marinos y coste.

La finalidad que se persigue es romper con esa dinámica, integrar la economía circular para que las materias primas estén el mayor tiempo posible en el sistema y evitar que toda la basura producida siga corriendo el riesgo de ir a parar al mar y pueda ser consumida por las especies que lo habitan y sean extraídas de él y llegar a todas las mesas y los paladares. El Ayuntamiento promueve, con la colaboración de los rederos, la colocación de redes adaptadas al entorno en los bordes del muelle para frenar la posible caída de residuos a las aguas del puerto, y junto con Urbaser llevó a cabo un incremento de isletas de contenedores. También se desarrollará una recogida de cajas de madera para su posterior entrega a una empresa especializada.

Representantes municipales, de Afundación y de Urbaser llevaron a cabo, dentro de la campaña 'Mercados sen lixo', el reparto de bolsas reutilizables entre lo placeros y los clientes Chechu Río

Ayer se escenificó en el mercadillo ambulante de Ribeira, coincidiendo con su celebración, esa nueva campaña de sensibilización ambiental, con un reparto gratuito de bolsas entre vendedores y clientes "para fomentar la prevención y correcta gestión de los residuos en ese recinto de compra-venta, y contribuir así a evitar que lleguen al medio natural, especialmente, al mar. En el acto de presentación participaron Vicente Mariño y Fernando Abraldes, concejales de Mercados y de Mar de Ribeira, respectivamente; Sofía Pego; jefa de servicios de Urbaser de la zona de O Barbanza; Saleta González, directora técnica del proyecto Plancton; Manuel Cacheda, responsable del área de Responsabilidad Social y Corporativa y Sostenibilidad de Afundación, y José Segundo Bouzas, director de la oficina de Abanca en Ribeira.

Tal y como ya se avanzó, esta iniciativa se dirige a tres colectivos clave que intervienen en este mercadillo ambulante, como son el Ayuntamiento de Ribeira, como entidad gestora de estos espacios comerciales, los feriantes y la clientela, para avanzar hacia un mercadillo de Ribeira más sostenible. La campaña promueve la adopción de buenas prácticas ambientales adaptadas a cada uno de estos grupos, incidiendo en la importancia de reducir la generación de residuos, favorecer su correcta separación y fomentar hábitos responsables que contribuyan a la conservación del territorio y de los ecosistemas costeros, ya que la gran mayoría de este tipo de eventos, tiene lugar en las proximidades de los ríos o del mar.

Tótems y bolsas reutilizables

Como parte de esta acción, se instalaron en el recinto del mercadillo ambulante varios tótems informativos en los que se recogen distintas recomendaciones prácticas dirigidas tanto al colectivo de comerciantes como su clientela, un contenido que se puede consultar más ampliamente en la página web del proyecto Plancton, y que servirán como herramienta de sensibilización permanente, recordando la importancia de mantener limpio el espacio público y de realizar una adecuada gestión de los residuos generados durante la actividad comercial. Además, la campaña contempló el referido reparto de bolsas reutilizables entre la clientela, con el fin de fomentar alternativas sostenibles a las bolsas de un solo uso y promover hábitos de consumo más respetuosos con el medio ambiente.

Varios tótems repartidos por el entorno del mercadillo ambulante de Ribeira incluyen algunas recomendaciones para evitar la generación de gran cantidad de residuos que luego pueden ir a parar al mar Chechu Río

Por otra parte, los feriantes recibieron también bolsas reutilizables destinadas a la separación de los residuos generados durante la celebración del mercadillo, facilitando así su correcta clasificación y posterior reciclaje. "Estas bolsas permitirán recoger de manera diferenciada materiales habitualmente presentes en esta actividad, como bolsas de plástico, etiquetas, papeles, cajas y embalajes de cartón, y otros residuos derivados de la venta ambulante. A través de esta iniciativa, Afundación refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente y con la promoción de modelos de consumo y gestión de residuos más responsables, y haciendo de cada actuación un paso más hacia un litoral más limpio, saludable y resiliente.