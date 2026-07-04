Trasladada en ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza una conductora embarazada tras un accidente en el centro de Ribeira

La mujer, en avanzado estado de gestación, fue evacuada en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza para realizar las comprobaciones oportunas Chechu Río

La Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en las inmediaciones de la confluencia con la Rúa Mariño de Rivera, en pleno casco urbano de la capital barbanzana, fue escenario poco antes de las nueve menos diez de la noche de ayer de un accidente de tráfico. A consecuencia del siniestro, una conductora, que se encontraba en avanzado estado de gestación, fue evacuada en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el Hospital do Barbanza para que la examinasen y comprobasen cómo pudo haber afectado ese suceso a su embarazo.

El accidente, que consistió en una colisión por alcance entre un Seat León y un Audi que iban en dirección hacia la Praza do Centenario, se produjo cuando uno de esos vehículo se paró ante un semáforo que forma parte del sistema de regulación del tráfico rodado en ese cruce y el que iba inmediatamente detrás no se detuvo a tiempo e impactó contra el coche que le precedía. Un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitaba asistencia sanitaria para una mujer que iba en uno de los vehículos implicados.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local, que se desplazó hasta el lugar de la colisión de los dos coches y estuvo regulado la circulación rodada y se encargó de instruir el correspondiente atestado. Además, el 112 comunicó lo ocurrido al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que colaboró con el personal técnico de emergencias sanitarias del 061 en la atención a la paciente hasta que los referidos servicios sanitarios trasladaron a la conductora embarazada al hospital comarcal para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para tratar de determinar sus posibles lesiones y cómo había afectado el accidente al embarazo.