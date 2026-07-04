Trasladada al Hospital do Barbanza en ambulancia del 061 una mujer herida en un accidente de tráfico en Ribeira

La mujer de 64 años herida en el accidente fue inmovilizada y trasladada en una ambulancia del 061 al servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza Chechu Río

La confluencia de las calles Alcalde Fernández Bermúdez y Xosé Ramón Fernández Barreiro, en las inmediaciones de la popularmente conocida como ‘Rotonda da Serea’, en el entorno del céntrico barrio residencial de Abesadas, en Ribeira, fue escenario de un accidente de tráfico, consistente en una colisión entre dos vehículos, un Peugeot 206 y un Toyota, y que se saldó con una persona herida, concretamente una mujer de 64 años y que iba sentada en el asiento del copiloto del segundo de los coches. El siniestro se produjo cuando uno de los automóviles descendió por la Rúa Xosé Ramón Barreiro y se introdujo en el cruce en el momento en el que por el mismo circulaba en sentido de subida hacia A Mámoa el otro coche, que acabó impactando contra la base de un andamio de obra de un edificio de viviendas situado en esa zona, junto al kilómetro 0 de la carretera DP-7305, después de recibir el impacto del otro turismo.

Fue un particular el que dio la alerta a las 12.48 horas a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó al lugar una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana, y también dio traslado del aviso al Centro Integrado de Atención ás Emexencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se informó de lo sucedido a la Policía Local, que estuvo regulando el tráfico rodado en una intersección en la que, pese a sus esfuerzos, se registraron importantes retenciones, pues a la habitual jornada de mercadillo ambulante se sumó la habitual masiva llegada de visitantes con motivo de la llegada del verano, que vino acompañada de elevadísimas temperaturas.

También acudieron los efectivos de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que participaron, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias del 061, en las tareas de extracción de la víctima, que se quejaba de dolor en el cuello, y a la que inmovilizaron con collarín y la extrajeron del interior del coche sobre un tablero espinal, para luego subirla a la camilla y meterla en la ambulancia asistencial, en la que fue evacuada al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para recibir la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. El conductor del otro vehículo implicado resultó ileso.

Uno de los coches implicados en el accidente acabó impactando contra un andamio de un edificio Chechu Río