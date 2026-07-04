La patronal ribeirense clausuró su campaña de homenaje a los “avós” con el sorteo de un total de 300 euros en tres vales de compra

La jornada de clausura de la campaña comercial de la AER incluyó un encuentro intergeneracional

La Asociación de Empresarios de Ribeira clausuró ayer en la Praza do Concello su campaña ‘Cos Avós no Comercio de Ribeira’. Lo hizo con actividades intergeneracionales, actuaciones musicales y el reparto de bolsas con los tickets de compra de los comercios asociados, y de sombreros entre los asistentes. Como colofón, se sortearon tres vales de compra de 100 euros cada uno entre quienes registraron sus compras en los negocios asociados, resultando agraciadas Ana Martínez, Eva López, y Lucía González por compras realizadas en los negocios 'O Capricho', 'Óptica Ribeira' y ‘Marlem Kids’, respectivamente, durante el desarrollo de la acción comercial.

Desde la entidad que preside Francisco Martínez agradecieron la participación de todas las personas que les acompañaron en esta cita, de manera especial a los usuarios de Agadea, a los residentes y profesionales de la residencia de mayores y a toda la ciudadanía que compartió la celebración dedicada a los abuelos. La AER expresó su gratitud “a Mimarte y Bailadela por sus actuaciones, que llenaron la plaza de música, baile y alegría; a los comercios por su implicación en la campaña y, por supuesto, a la clientela que confía en el comercio local para sus compras”. E hizo un “balance muy positivo” de la iniciativa, que permitió rendir un homenaje a los mayores y seguir fomentando las compras en el comercio local.