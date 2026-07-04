Impulsan la sensibilización sobre buenas prácticas para reducir los residuos que genera el mercadillo ambulante semanal de Ribeira
La iniciativa, incluida dentro del proyecto Plancton impulsado por Afundación, también persigue una mejor gestión de los desperdicios y evitar que lleguen al medio marino
Afundación, Obra Social de Abanca, impulsa junto a otras entidades como Urbaser, el Ayuntamiento de Ribeira, Portos de Galicia y Ecoembes, y dentro del proyecto Plancton, una campaña de sensibilización ambiental destinada a fomentar la adopción de buenas prácticas en el mercadillo ambulante de la capital barbanzana con la pretensión de reducir la generación de residuos, mejorar su gestión y evitar que lleguen al medio marino.
Esta acción está dirigida, según indican desde Afundación, a los principales actores implicados en el desarrollo de dicha actividad comercial, que son el colectivo de feriantes y la clientela que acude a ese recinto a realizar sus compras, así como la Administración local responsable de su gestión, .
Con motivo de la celebración a lo largo de esta mañana del mercadillo semanal en el recinto portuario de Santa Uxía, se dará a conocer el diferente material divulgativo elaborado para esta campaña, junto con varias de las recomendaciones destinadas a cada uno de los colectivos participantes, para promover hábitos más sostenibles, favorecer la correcta separación de los residuos y contribuir a la protección de los ecosistemas costeros.