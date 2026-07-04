Heridas tres personas en una brutal colisión frontal entre un furgón y un coche en la carretera AC-550, en el lugar ribeirense de Salmón

Estado en el que quedó la parte frontal del Volkswagen T-Croos, en el que iba el matrimonio de septuagenarios que resultaron más graves, tras el impacto frontal con un furgón Chechu Río

Tres personas resultaron heridas con pronóstico reservado en un accidente de tráfico, consistente en una brutal colisión frontal entre un furgón Toyota Proace y un Volkswagen T-Cross, que se registró poco antes de la una menos diez de este mediodía en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-550, a la altura del kilómetro 104,600, a la altura de la gasolinera Agro do Forno, en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Al parecer, uno de los vehículo iba en dirección hacia Noia e hizo un giro para acceder a la estación de servicio en el momento en el que de frente y en dirección hacia Ribeira circulaba el otro y fue entonces cuando impactaron.

Un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y precisó que había personas heridas que precisaban asistencia sanitaria. En un primer momento se movilizó hasta el lugar a una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que prestó una primera asistencia en el punto al conductor del furgón, mientras que la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos se encargó de extraer con seguridad a la septuagenaria que iba en el asiento del copiloto del turismo, mientras que el conductor, de 78 años, ya se encontraba liberado y por fuera del coche, aunque se quejaba de dolor en el pecho y en un dedo.

También se movilizó a la Policía Local, que estuvo regulando la circulación rodada hasta la llegada de la unidad de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Tráfico, que tomó el relevo. Luego acudieron sus compañeros de una unidad especial para la elaboración del atestado correspondiente, para depurar la responsabilidad del siniestro. Al lugar también acudieron efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias (GAEM), pero sus servicios fueron requeridos para intervenir en otro siniestro casi simultáneo en otra parte de la capital barbanzana.

En el accidente por un choque frontal registrado en la carretera comarcal AC-550, a su paso por Salmón, se vieron implicados un furgón Toyota Proace y un Volkswagen T-Croos Chechu Río

También acudió la ambulancia medicalizada del 061 con base en el Hospital do Barbanza, cuyo equipo médico le suministró un calmante a la copiloto, pues se quejaba de un fuerte dolor en una pierna. Seguidamente, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás procedieron a sacar a la septuagenaria con seguridad, para lo que le colocaron un collarín y sobre un tablero espinal, para subirla a la camilla, en la que la introdujeron en el colchó de vacío y fue trasladada en el referido vehículo medicalizado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Hasta allí también llevó la ambulancia de SVB a los dos conductores, que aparentemente eran los que revestían menor gravedad.

Sin embargo, el personal médico de dicha área hospitalaria detectaron que el golpe en el pecho que presentaba el conductor del Volkswagen T-Cross revestía mayor gravedad de la que se había considerado inicialmente, por lo que se decidió su derivación en la ambulancia medicalizada del 061 a una unidad de cuidados críticos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.