Herida en la cabeza una mujer en Ribeira al caer sobre el pavimento tras impactar con su patinete eléctrico con un camión de reparto

Una ambulancia del 061 trasladó a la víctima hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Una mujer de 48 años resultó herida con pronóstico reservado como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las once y veinte de del mediodía de ayer en pleno centro de Ribeira, concretamente en la Avenida de Rosalía de Castro, en las inmediaciones de la Praza do Concello, en el que se vieron implicados su patinete eléctrico y un camión de reparto. Para dar cuenta de lo ocurrido, fue un particular el que a la hora referida contactó con 112 Galicia y otro testigo hizo lo propio llamando a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para solicitar asistencia sanitaria. Los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la Policía Local, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y al 061, haciendo este último lo propio avisando también al 112.

Hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061 con base en la capital barbanzana y cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, que presentaba un golpe en la cabeza, fruto de la caída que sufrió y el impacto contra el pavimento y, seguidamente, procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Los agentes municipales movilizados al lugar instruyen el atestado correspondiente para depurar la responsabilidad del siniestro.

Paso estrecho

Al parecer, la mujer que resultó herida trató de meterse con su patinete eléctrico por un paso estrecho que había entre unos contenedores verdes para el depósito de basura que se instalaron delante de los contenedores subterráneos -están precintados- y un camión de reparto que se encontraba parado y en cuyo interior estaba su conductor, un hombre de 46 años, que no sufrió lesión alguna. En un momento dado, el vehículo de movilidad personal impactó con el camión y la persona que lo pilotaba fue a parar al suelo, donde recibió un golpe en la cabeza. La Policía Local comunicó que el patinete eléctrico fue inmovilizado debido a que carece de matrícula. l