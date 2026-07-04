Evacuada en ambulancia al Hospital do Barbanza una conductora que se encontró mal tras chocar con su vehículo contra una casa en Aguiño

Tras impactar contra la fachada de una vivienda situada en el margen izquierdo de la Rúa de Sálvora, el vehículo siniestrado regresó al carril derecho de la calzada por el que circulaba previamente Chechu Río

Una mujer de mediana edad resultó herida con pronóstico reservado como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a la una y diez de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-7305, de Ribeira a Aguiño por el lugar de Campos, en la parroquia ribeirense de Carreira.

El siniestro, que consistió en una salida de vía por el margen izquierdo del vehículo que conducía esa persona por el tramo denominado Rúa de Salvora, en las inmediaciones del desvío hacia el colegio 'Heroínas de Sálvora', y que tras invadir el carril contrario y subirse a la acera, acabó impactando contra una esquina y parte de la fachada de una vivienda, en la que ocasionó diversos daños. Seguidamente, ese coche regresó a la calzada, quedando detenido en el carril en dirección hacia el cruce de Aguiño y por el que circulaba previamente.

Hasta el lugar del suceso se movilizó una patrulla de la Policía Local ribeirense, así como otra de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, y las dotaciones de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que procedieron a retirar el vehículo siniestrado de la calzada al arcén, y limpiaron unos restos de aceite que se habían derramado por el asfalto.

La conductora, de mediana edad, que inicialmente se encontraba bien y no requirió asistencia sanitaria, unos 20 minutos después del accidente dijo que empezó a marearse, por lo que hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 la recogió y llevó hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que valorasen su estado de salud.