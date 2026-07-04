El ribeirense Carlos Callón recibe el XVII Premio Rosalía de Castro de Lingua, en la categoría de personas, que otorga la Diputación de A Coruña

El filólogo ribeirense, primero por la derecha en la imagen, fue distinguido en la categoría de personas de los galardones concedidos por la institución provincial Cedida

La Diputación hizo entrega a última hora de la tarde de ayer en la sede de la Fundación Paideia al filólogo ribeirense Carlos Callón de uno de los XVII Premios Rosalía de Castro de Lingua, concretamente en la categoría de personas, y que cuenta con una dotación económica de 5.000 euros, al igual que el resto de distinciones. Se trata de una iniciativa que reconoce iniciativas, trabajos y trayectorias comprometidas con la promoción y dignificación de la lengua gallega, que también distinguió en la modalidad de entidades a la Coordinadora de Traballadores de Normalización da Lingua, y en la categoría de iniciativas de dinamización para la población de menor edad lo compartieron 'ex aequo' los proyectos 'A Gramola Gominola' y 'Vitamina G', que también recogieron sus respectivos galardones de manos de la diputada de Lingua, Sol Agra, en un acto que contó con la actuación musical de Sheila Patricia.

El jurado, que estuvo compuesto por las personas premiadas en la pasada edición, como Xosé Ramón Freixeiro Mato, Álvaro López García e Irma Silva Hervella, y la técnica de normalización lingüística de la institución provincial, Dores Sánchez, que actuó como secretaria, tuvo que elegir entre las treinta y una candidaturas presentadas. Agra destacó la labor de todas las personas y entidades premiadas y sus propuestas, llegando afirmar que “é un orgullo premiar a quen nos premia cada día coa defensa activa da nosa lingua, e para isto naceron estes premios Rosalía”. “Parabéns por ser parte, por ser orgullo, por non rendervos ás estatísticas, nin ao pesimismo, por pertencer aos miles de persoas que son conscientes da importancia que ten actuar cando todo se pon en pon en contra, cando nin as leis axudan a favorecer o uso do galego con normalidade na Galiza”, agregó la diputada provincial.