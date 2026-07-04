El Ayuntamiento de Ribeira habilita un aparcamiento disuasorio para todo el año en la zona de Os Mosqueiros, en Castiñeiras

El concejal Álex Vidal se acercó hasta el lugar de Os Mosqueiros para supervisar los trabajos de acondicionamiento de la parcela

Lo anunció la alcaldesa ribeirense en el último pleno, refiriendo el entorno de Fonteseca, y ayer lo hizo público a través de un comunicado. Se trata de la habilitación de un parking disuasorio en el lugar de Os Mosqueiros, en la parroquia de Castiñeiras, que se prevé que entre en funcionamiento en los próximos días y que, además, estará operativo todo el año, pese a que inicialmente se apuntaba a que su destino era principalmente la época estival. Para materializar esta medida, la Administración local alquiló una finca de alrededor de 2.000 metros cuadrados para proceder a su adecuación, además de nivelar el terreno y acondicionar su entrada.

Fuentes municipales apuntan que esta medida se enmarca en la senda de favorecer el estacionamiento "para evitar a conxestión de vehículos en determinadas zonas do municipio, que se agudiza durante o verán nas proximidades ao litoral", algo que también se está evaluando para otras parroquias de la capital barbanzana. El concejal de Deportes y edil popular en Castiñeioras, Álex Vidal, explicó que "damos así resposta a unha necesidade que se intensifica durante o verán, pois cada vez son máis as persoas que visitan o noso municipio durante esta época para, entre outras cousas, desfrutar das nosas praias".

De igual modo, Vidal subrayó que el hecho de recibir más veraneantes y visitantes trae consigo un mayor volumen de vehículos para aparcar en las zonas próximas al litoral, "o cal tamén repercute na nosa veciñanza", precisó el edil popular. Por eso, manifestó que desde el Ayuntamiento ribeirense están poniendo en marcha la referida medida en Os Mosqueiros, "a cal non só se limita ao verán, senón que estará operativa todo o ano”, incidió el representante del equipo de gobierno.