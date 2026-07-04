Alumnado de renombre participa en un nuevo curso de litograbado y aguafuerte en el taller del Mugart

La Escola de Gravado del Mugart alberga durante este un de semana un nuevo curso que imparten los profesores José Fuentes Esteve -creador-, Antonio Navarro e Isabel Carralero

Un total de 14 alumnos procedentes de Ribeira y otras localidades de la provincia coruñesa, como Ames y Santiago, así como de Lugo, Pontevedra Madrid, Cáceres y Salamanca asisten desde la tarde de ayer a un curso de litograbado en plancha de cobre y aguafuerte en el taller del Museo de Artes do Gravado (Mugart). Entre los participantes sobresalen algunas personas de renombre, como la decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Raquel Monje, y sus vicedecanas, Mar Mendoza y Sonia Cabello, y el artista Rafael Úbeda, de 94 años.

Se trata de una acción formativa artística que está siendo impartida en la Escola de Gravado del Mugart por los profesores José Fuentes Esteve -creador-, Antonio Navarro e Isabel Carralero, del Instituto de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación USAL, de la Universidad de Salamanca. Esta propuesta tiene continuidad hoy, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y en horario matinal de la jornada dominical del 5 de julio. La entrega de diplomas de este taller tendrá lugar mañana, a partir de la una y media de la tarde en el taller del Museo de Artes do Gravado, que este año cumple su 25 aniversario.