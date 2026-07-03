Rueda ensalza el papel del Museo de Artes do Gravado como motor cultural y embajador internacional de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia y otras autoridades asistieron al 25 aniversario del Mugart Chechu Río

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, puso en valor la trayectoria del Museo de Artes do Gravado (Mugart) que se logró consolidar como un espacio expositivo singular en España, por generar cultura desde el medio rural, converténdose en un motor en ese ámbito y un embajador internacional de Galicia. Así lo manifestó en el acto institucional del 25 aniversario de dicho centro impulsado por Javier Expósito en 2001 ese mismo año ya fue reconocido como ‘Ben de Interese Cultural e de Interese Galego’-, y que se hizo coincidir con la apertura de la exposición ‘Imaxe Surreal de Galicia’, la primera muestra que reúne de forma íntegra la producción gráfica del artista ourensano Xaime Quessada, y que es fruto de un riguroso trabajo de investigación e restauración de matrices originales, impresión de obra inédita, documentación y publicación científica y divulgativa.

El titular del Ejecutivo gallego subrayó que este centro “democratiza o acceso á arte”, demostrando que el entorno local posee un “enorme potencial non só como receptora, senón tamén como unha gran xeradora de propostas culturais de primeiro nivel”. Así, se detuvo en destacar la magnitud de sus fondos, que atesoran más de 45.000 estampas y unha biblioteca ilustrada de referencia nacional con 12.000 publicaciones y cuya protección especial ya se está ultimando desde la Administración autonómica. E hizo hincapié en la proyección exterior del museo, cuyas obras viajaron recientemente a grandes capitales europeas, exportando el selo de excelencia de Galicia por el mundo. Y, para concluir, de cara al futuro, Rueda se mostró convencido de que el Mugart seguirá a ser un “faro cultural de referencia” y una “parada indispensable” para los visitantes que lleguen a la comunidad gallega con la vista puesta en la próxima celebración del Xacobeo 2027.

El presidente autonómico estuvo acompañado del conselleiro y del director xeral de Cultural, José López Campos y Anxo Lorenzo; de la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y del diputado provincial Bernardo Fernández, entre otros. Fue en un acto que abrió el director del Mugart, Pastor Rodríguez, quien hizo un repaso los 25 años de historia del museo, las múltiples exposiciones que albergó y las colecciones que salieron de sus instalaciones para lucirse en un buen número de países, habiendo incluso cruzado el Océano Atlántico para ser exhibidas en algunas de las grandes mecas del arte mundial. También dedicó su intervención a hacer referencia a los fondos que custodia; al Premio Atlante, que se ha convertido en la gran plataforma a través de la que llega a buena parte del planeta y su Escola de Gravado y su taller, del que ayer se dio cuenta de su ampliación.

Alma máter

Le relevó en la palabra el alma máter del Museo de Artes do Gravado, Javier Expósito, que puso la nota emotiva del acto al hacer referencia a todo lo que ha trabajado en poner en marcha este “sueño” de expandir cultura al mundo desde un pequeño espacio de una parroquia rural de Ribeira como es Artes. José Gómez Alén, comisario de la exposición ‘Xaime Quessada: Imaxe surreal de Galicia’, que desgranó los detalles de esta muestra, y al finalizar el acto se le hizo entrega de una carpeta de la misma al presidente de la Xunta de Galicia por parte de la presidenta de la Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital y alcaldesa de Ribeira. María Sampedro manifestó que “hai aniversarios que non son só unha celebración do tempo transcorrido. Son a confirmación de que unha idea, un soño e unha aposta valente eran o camiño correcto”, y que ahí es dode se sitúa la figura de Javier Expósito”.

“Hoxe celebramos 25 anos do Mugart pero, “sobre todo, celebramos 25 anos de cultura, de beleza, de creatividade e de compromiso cunha sociedade mellor. Porque a arte non é un luxo, é unha necesidade, memoria, identidade, liberdade e é unha forma de entender o mundo e tamén de transformalo”, precisó la primera edila ribeirense, quien agregó que “os pobos que apostan pola cultura son máis libres, críticos, creativos e humanos. E por iso un museo como o Mugart ten un valor que vai moito máis alá das súas paredes: é un espazo de encontro, de aprendizaxe e de inspiración; un lugar onde cada obra nos fala, nos interpela e deixa unha pegada en quen a contempla”. Además, de todo eso, Sampedro Fernández destacó que lo que estaban celebrando también es “algo extraordinario: que un museo desta categoría estea en Ribeira”.

La mandataria local subrayó que museo como el del grabado de Artes no viven sólo de las colecciones, sino “das persoas que cruzan as súas portas, das conversas que xeran, das emocións que provocan e das preguntas que nos deixan”. Por último, incidió en la idea de que que se estaba celebrando un cuarto de siglo de “una institución que honra a Ribeira”, pero tamén de una forma de entender el futuro. “porque investir en cultura é investir en educación, en liberdade, en convivencia e en esperanza”, y destacó la importancia de “deixar ás próximas xeracións un legado que non se mide en cifras, senón en coñecemento, sensibilidade e humanidade”.

Rigor y pasión

Y el diputado Bernando Fernández, que indicó que el Mugart “demostra que desde Artes e Ribeira tamén se pode chegar ao mundo. E que a cultura feita con rigor e con paixón non entende de periferias”, destacó la labor que desarrolla en materia de conservación, investigación, formación, exposiciones, publicaciones y colaboraciones con otras instituciones. Y subrayó la importancia de la colección de este museo, en la que conviven nombres fundamentales del arte gallego y universal como Goya, Dalí, Picasso, Miró, Durero, Rembrandt, Castelao, Seoane o Laxeiro. “Conservar unha colección é importante, pero poñela a disposición da sociedade, estudala, difundila e facela medrar é o que lle dá verdadeiro valor público”, agregó el portavoz del gobierno provincial.

En este sentido, el representante de la Diputación de A Coruña tuvo palabras de reconocimiento para el director del Mugart, Pastor Rodríguez, “polo seu papel decisivo na consolidación do proxecto”, precisando que “os proxectos culturais necesitan edificios, fondos e recursos, pero tamén persoas que crean neles, que os defendan cada día e que sexan capaces de abrir camiños novos”, incidió Fernández. “Nun tempo no que ás veces todo parece efímero, o Mugart representa outra maneira de facer as cousas: con paciencia, con oficio e con ambición. Parabéns por manter vivo un proxecto que naceu arredor dunha idea moi fermosa: que a arte e a cultura tamén poden proxectarse ao mundo desde vilas como Ribeira”, concluyó.