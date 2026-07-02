Un incendio deja completamente inservibles cinco contenedores de diferentes tipos de basura en O Touro, en Ribeira

Cinco contenedores de basura quedaron completamente derretidos a causa de un incendio que se inició en uno de ellos y que se extendió rápidamente a otros depósitos de similares características Chechu Río

Un incendio urbano registrado en torno a las nueve y cuarto de la noche de este miércoles, día 1 de julio, dejó completamente inservibles un total de cinco contenedores de diferentes tipos de residuos que estaban juntos, delante de varios edificios de viviendas en el lugar ribeirense de O Touro.

Fue un particular el que a la hora referida contactó directamente con la Policía Local de Ribeira para avisar de que uno de esos recipientes de basura estaba quemándose con un fuego muy desarrollado, que empezó a extenderse muy rápidamente, posiblemente debido a las fuertes rachas de viento que soplaban, hacia los recipientes de similares catacterísticas que había al lado.

Cuando llegaron los agentes municipales al lugar, se encontraron con unas llamas muy altas, así como una densa y negra humareda que dificultaban la visibilidad, siendo necesario cortar la circulación rodada por la carretera de la costa que discurre por delante de la isla de contenedores de basura.

Vehículos

Además, los efectivos de la Policía Local ribeirense trataron de localizar a los propietarios de los vehículos que estaban aparcados en las inmediaciones de los contenedores afectados por el fuego, y lo consiguió, de manera que ninguno de ellos se vio afectado por el incendio. los agentes dieron traslado de ese suceso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

Fueron los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega los que dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Nacional y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que extinguieron el fuego, pero no pudieron evitar que los contenedores quedasen completamente derretidos.

Además, la zona fue acordonada para evitar que la gente corriera algún peligro si se acerca a esa zona, especialmente por una farola situada en las proximidades y que se vio afectada por la alta temperatura alcanzada en ese lugar, desconociéndose en un primer momento el alcance de sus daños y el peligro que revestía, Por ello, se dio traslado a la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público para que la revisase, algo que hizo esa misma noche.