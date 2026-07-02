Saltan todas las alertas por un incendio en el parking subterráneo del Centenario en el centro de Ribeira

El incendio se registró en un cuadro eléctrico del aparcamiento subterráneo del Centenario, en Ribeira Chechu Río

Un incendio en las instalaciones del parking subterráneo del Centenario, en Ribeira hizo saltar las alertas poco antes de las once menos veinte de esta mañana. Al parecer, fue un cuadro eléctrico el origen del fuego, que un empleado de ese recinto se encargó de sofocar con un extintor de dióxido de carbono. De todas maneras, se dio avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese aviso a las Policías Local y Nacional, así como a las dotaciones de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que realizaron las comprobaciones oportunas para determinar que no había mayor riesgo una vez que las llamas fueron extinguidas.

Debido al emplazamiento de dicho aparcamiento subterráneo en el pleno centro del casco urbano de la capital barbanzana, el suceso atrajo a numerosas personas que se interesaron por lo ocurrido y sus causas. Entre ellos se incluyeron algunas personas que indicaron que tienen guardado su coche en el interior de ese parking, pero desde los servicios de emergencias comunicaron que no se había visto afectado vehículo alguno. A los pocos minutos se dio por finalizada la incidencia y se pudo volver a acceder a ese aparcamiento.