Ribeira examina los resultados de su III Plan de Igualdade de Oportunidades

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

El Concello de Ribeira celebró esta semana la Comisión de Igualdade compuesta por los representantes de los distintos departamentos municipales para debatir los resultados de la evaluación del III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, correspondiente al período de vigencia 2019-2023.

“Este encontro de traballo permitiunos ver o nivel de desenvolvemento das actuacións previstas, identificar os avances acadados durante a súa execución, detectar aquelas medidas que non chegaron a implantarse ou que o fixeron de maneira parcial e extraer conclusións que permitan orientar a planificación das futuras políticas de igualdade”, apuntó la concejala de Igualdad, Ana Barreiro.

El III Plan de Igualdade se erige como la hoja de ruta de las políticas municipales de igualdad durante el período 2019-2023, prorrogado hasta la actualidad. Según los datos extraídos en cifras, se observó un 64’9% de medidas ejecutadas (50), un 28’6% parcialmente ejecutadas (22) y un 6’5% que no se pudieron llevar a cabo (5).

Así, durante la reunión se presentó también un borrador técnico de trabajo que será sometido a revisión para incorporar aspectos que puedan completar la información recopilada antes de elaborar la versión definitiva del informe de evaluación.