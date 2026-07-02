La Avenida de Rosalía de Castro y el tramo peatonal de la Rúa de Galicia, en Ribeira, tendrán una decoración luminosa especial las próximas Navidades

Imagen del montaje de la decoración que deberá llevar el tramo peatonal de la Ría de Galicia en las próximas Navidades

Con el verano recién iniciado, el Ayuntamiento ribeirense ya trabaja con la vista puesta en la Navidad y acaba de sacar a contratación por un importe de 228.484,30 euros anuales, el suministro, instalación y mantenimiento de la iluminación decorativa para esas fechas durante el periodo 2026-2027 y 2027-2028, pudiendo prorrogarse por dos anualidades más en las mismas condiciones, con lo que el valor estimado del contrato es de 755.320 euros, más IVA. De manera especial destacan las decoraciones de la Avenida Rosalía de Castro y de la Rúa de Galicia, en su tramo desde el mercado a la Praza de Compostela, que llevarán un mínimo de 16 y 20 arcos, una veintena de hilos lumínicos para los arbustos, 34 y 40 lazos para las macetas y 8 y 6 elementos a pie de suelo del tipo estrella, reno, copo, bola, regalo u otro similar, respectivamente.

Así, teniendo en cuenta que las dos indicadas suponen un solo elemento, cada una, en todo el municipio, tanto en el centro urbano como en las parroquias, se deberán colocar 456 decoraciones luminosas, entre 229 arcos en calles, cuatro con letreros alusivos a esas fiestas y 28 en templos religiosos; tres árboles cónicos en Praza de España, Abesadas y García Bayón; 52 adornos de farolas; photocall luminosos con motivo navideño o infantil en Praza Uxío Novoneyra y Rúa Otero Pedrayo y otro con alas de ángel o similar en la Praza Heroínas de Sálvora y uno de formato plano en la rotonda de la Avenida da Paz; y ocho figuras volumétricas, una de las cuales, que podrá ser una estrella fugaz, arco o portal, deberá ir a la entrada de la Avenida Rosalía de Castro desde el Malecón.

En consecuencia, el equipo de gobierno señala que se incrementan la decoración respecto a otros años “co obxectivo de dotar de maior viveza a todo o termo municipal nesas datas”. También habrá decoración de las 13 rotondas con 16 guirnaldas de 8 metros de microbombilla haciendo paraguas desde el centro, mientras que la del barco de Xarás llevará un perfilado de la embarcación y un photocall 3D deseando ‘Bo Nadal’. También llevará una iluminación especial el atrio de la iglesia y la Praza de Ourense (Rueiro) y la Porta do Sol con 16 y 30 guirnaldas de 12 metros tipo paraguas, y un elemento gigante de temática de Navidad, exceptuando bola, campana y regalo, o conjunto tridimensional en la Praza do Concello, con altura mínima de 8 metros.

En el pliego de condiciones se indica que la finalización del montaje deberá ser el día del Blanck Friday, que este año se celebrará el 27 de noviembre se mantendrá hasta la noche del 6 de enero-, el encendido deberá hacerse cada día coincidiendo con el ocaso y su apagado a las dos de la madrugada, a excepción de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero que será a las 6.00 horas. Desde el gobierno local precisan que esos elementos luminosos contribuyen al embellecimiento y al ambiente festivo en las calles y núcleos del municipio, así como a la promoción y el fomento de la economía local, especialmente, del pequeño comercio y la hostelería como sectores estratégicos de la capital barbanzana, “pois supoñen un alto porcentaxe das vendas dos negocios”, precisaron. Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta antes de acabar el próximo 3 de agosto.