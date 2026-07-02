Ana Peleteiro da a luz a su segundo hijo, León Compaore Peleteiro Cedida

La atleta olímpica de Ribeira, Ana Peleteiro, dio ayer a luz a su segundo hijo, León Compaore Peleteiro, en lo que definió como su "parto soñado".

La ribeirense anunció su embarazo en diciembre, cinco meses después de sufrir un aborto, esto supuso su retirada temporal del atletismo, pero desde el primer momento, Peleteiro aseguró que volvería con fuerzas a la alta competición.

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La 'influencer' y empresaria lleva meses compartiendo a través de sus redes sociales sus rutinas de entrenamiento con las que busca mantener, todo lo posible, la forma para que la vuelta a las pistas sea lo más sencilla posible.

La triplista fue bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y campeona de Europa hasta en tres ocasiones, Glasgow (2019), Roma (2024) y Apeldoorn (2025), donde demostró que, pese a haber sido madre, seguía siendo capaz de dejarse la piel en la pista. Algo que ahora pretende repetir, ya que aseguró en varias ocasiones que su sueño continúa siendo ser campeona olímpica.