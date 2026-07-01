Rompen el cristal de una ventana de una casa de Martín y roban una televisión plana y 20 kilos de pulpo

El cristal de una ventana de la casa apareció roto y en el interior de la misma echaron en falta un televisor plano y 20 kilos de pulpo congelado Chechu Río

Los amigos de lo ajeno vuelven a sembrar de preocupación al lugar ribeirense de Martín, después de que alguna vivienda fue asaltada en las últimas fechas. Sus propietarios tuvieron conocimiento de lo ocurrido este pasado domingo cuando, nada más acercarse al inmueble, ya pudieron ver que estaba roto el cristal de una ventana y que esta última estaba abierta, pero creen que los ladrones entraron a su propiedad durante la semana pasada y, una vez dentro, sustrajeron una televisión plana que tenían en el salón y alrededor de 20 kilos de pulpo que guardaban en un arcón congelador junto con otros alimentos. Y también descubrieron que no abandonaron la casa por el mismo lugar por el que habían entrado, sino que lo hicieron por una puerta de la parte posterior de la vivienda.

Los dueños de la casa indicaron que están convencidos de que los ladrones usaron una piedra afiladora, del tamaño aproximado de un adoquín, para romper el cristal de la ventana, pues los cacos se la dejaron abandonada en la zona. Los propietarios ya pusieron los hechos en conocimiento de las fuerzas de seguridad, a través de la correspondiente denuncia de los hechos en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Las unidades judicial y científica recogieron pistas o indicios en el lugar de los hechos, donde tomaron fotografías de la escena del robo con fuerza y ya están analizando la información recabada para dar con los autores.