Ribeira ya tiene ambulancia medicalizada para dar cobertura al aumento de actividad asistencial que registra la comarca

La ambulancia medicalizada ya está en Ribeira Cedida

La nueva ambulancia medicalizada de Barbanza ya está operativa para mejorar la atención sanitaria urgente de más de 75.000 habitantes de Ribeira, Rianxo, Boiro, A Pobra y O Porto do Son. El equipo llegó hoy al Hospital Público de Barbanza, en Ribeira, donde inicialmente tendrá su base, cumpliendo así con una demanda histórica en la comarca.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aprovechó el momento para informar que este equipo estará operativo las 24 horas del día, dotado con equipamiento avanzado y con un equipo formado por un profesional médico, un enfermero y un técnico en emergencias sanitarias.

Volumen de población y aumento de actividad asistencial

Tal y como detalló Gómez Caamaño, este nuevo recurso se justifica tanto por el volumen de población como por el aumento de actividad asistencial que se registra en la comarca. Solo en 2024 el 061 realizó cerca de 7.000 asistencias en Barbanza y atendió más de 8.500 pacientes.

La ambulancia prestará servicio a más de 75.000 habitantes de Ribeira, Rianxo, Boiro, A Pobra y O Porto do Son

A esto se añade que el Hospital de Barbanza efectuó más de 1.700 traslados secundarios al Clínico de Santiago, de los cuales casi el 40% requirieron una ambulancia medicalizada.

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En el acto también participaron el director de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Román Gómez, el director xeral de Atención Primaria e Comunitaria del Servizo Galego de Saúde, Salvador Mariño-Ageitos, y el gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Ángel Facio.

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Entre tanto, la ambulancia con sede en el Hospital do Salnés, en Vilagarcía, fue traslada un año más a Sanxenxo, debido al aumento de población estacional que vive la zona durante el período estival.