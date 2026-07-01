El gobierno local de Ribeira habilitará una partida para acometer una primera fase del asfaltado en la Avenida de Ferrol

El gobierno estudiará medidas de seguridad vial y calmado del tráfico Chechu Río

El gobierno ribeirense se comprometió a habilitar una partida presupuestaria para acometer una primera fase de pavimentación de la Avenida de Ferrol. Así se acordó tras el debate de una iniciativa del BNG que incluía esa medida y otras complementarias de seguridad y calmado de tráfico, atendiendo a las necesidades trasladadas por la ciudadanía. Pero, el ejecutivo local presentó una enmienda de sustitución -salió adelante con 13 votos a favor de PP y PBBI, y 8 en contra (BNG, PSOE y no adscritos)- que recoge que se proceda de ese modo, en cuanto se apruebe la fórmula presupuestaria que permita financiar dicha actuación, “xa sexa de manera integral ou por fases, á vista do coñecemento que ten o goberno anterior do que supón economicamente pavimentar esa infraestrutura”. Y agregó que, en cuanto se pueda, se implantarán medidas de calmado de tráfico y seguridad en el vial

Por su parte, el PSOE defendió una iniciativa sobre la adecuación de la Rúa de Correos, que tuvo la respuesta del gobierno local con otra enmienda de sustitución, que salió adelante por unanimidad, y a través de la que, en función de cómo se resuelva la situación de una propiedad privada situada en esa vía urbana, se proceda a actuar en la misma, exigiendo lo que estipulen las condiciones de la licencia. El equipo de gobierno sostuvo que, en todo caso, se exigirá que se adopten las condiciones de seguridad, limpieza y salubridad. Y añadió que, cuando se haga la obra, se acometerá la adecuación de dicha calle.

Grada en Carreira

También salió adelante por unanimidad la corrección de las deficiencias del proyecto de construcción de la nueva grada del campo de fútbol ‘A Guía’ de Carreira por unos 260.000 euros dentro do POS+2025 de la Diputación de A Coruña. La alcaldesa manifestó que la Administración local recibió en mayo del año pasado un requerimiento de la institución provincial que solicitaba un estudio geotécnico, pero “non se fixo nese momento e foi contratado polo actual executivo a finais de novembro e executado este ano”. Sampedro agregó que los resultados reflejaron que el terreno en que se contemplaba levantar la nueva grada “non era apto tal e como estaba feito o proxecto”, razón por la que el personal técnico municipal introdujo modificaciones, como incluir la construcción de unos tanques hormigón ciclópeo.

"Trasladamos á directiva do Club de Fútbol de Carreira a situación real, subsanamos o proxecto e enviámolo novamente á Deputación da Coruña. Agora damos un paso máis para a materialización desta infraestrutura traendo a pleno a modificación para, unha vez recibamos a resposta do ente provincial conforme todo está correcto e completo, sacalo a licitación coa maior celeridade posible, pois é unha prioridade para este goberno poñer solución a algo que leva enquistado tanto tempo. Estamos falando de seguridade, non só de mellora das prestacións á cidadanía. Ademais, este proxecto estivo sempre supeditado a que se realizase ese estudo xeotécnico requirido pola Deputación", dijo Sampedro.

Modificación de la RPT

Por otro lado, una vez resueltas las alegaciones presentadas durante el trámite de información al público, se procedió con la aprobación definitiva de la modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT) para la adaptación del nivel mínimo A1-A2 al Real Decreto-Lei 6/2023 y supresión de los puestos de la Unidade de Condutas Aditivas tras ser asumida por el Sergas, así como el ajuste del anexo de personal del presupuesto de 2025, prorrogado a 2026.

E cuanto a la atención a las parroquias, se abordaron las propuestas de la concejala no adscrita Tania Redondo sobre la habilitación de aparcamientos disuasorios en Palmeira y de la creación de baños públicos en los parques infantiles de la localidad. La primera salió adelante a través de una enmienda de sustitución en la que el gobierno municipal se compromete a trabajar en las negociaciones de busca para dotar de aparcamientos disuasorios a esa parroquia, al igual que otras en las que sea preciso. De hecho, se indicó que se están ultimando las negociaciones para el alquiler de algunas fincas en la parte alta de Palmeira, al igual que cerca de la playa de O Prado, en Corrubedo, y ¡se está preparando una parcela en Fonteseca (Castiñeiras), entre outros lugares.

Por el contrario, los trece componentes del equipo de gobierno rechazaron la propuesta de los baños públicos, que sólo contó con los ocho votos a favor de la oposición. El ejecutivo local considera que se pueden dar situaciones en las que esos espacios pueden poden estar "impracticables" al no poder disponer de una limpieza constante. Recordó que la ciudad dispone de aseos autolimpiables en zonas concurridas del centro urbano.