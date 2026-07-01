El autobús entre el centro de Ribeira y la playa do Vilar ya está operativo

Imagen de archivo de la Praia do Vilar DA

El Concello de Ribeira recuerda que, desde ayer, ya está en funcionamiento la conexión directa entre la parada central de autobús de Ribeira y la playa do Vilar. Este servicio llega gracias a un convenio entre el Concello, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y la UTE XG-847 para implantar un Servizo de Interese Municipal (SIMU) del que la administración local debe asumir un total de 10.053 euros.

Este acuerdo busca dar respuesta a una necesidad de movilidad colectiva dentro del concello mejorando la oferta de servicios que presta el actual sistema de transporte público. Además, tal y como apunta el gobierno local, será también un motor más para la promoción turística de Ribeira y favorecerá a disminuir el tráfico de vehículos hacia esta zona de arenales.