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Ribeira

El autobús entre el centro de Ribeira y la playa do Vilar ya está operativo

Se trata de un acuerdo que busca dar respuesta a una necesidad de movilidad colectiva dentro del concello para mejorar la oferta del actual sistema de transporte público

Fátima Pérez
01/07/2026 16:58
Imagen de archivo de la Praia do Vilar
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El Concello de Ribeira recuerda que, desde ayer, ya está en funcionamiento la conexión directa entre la parada central de autobús de Ribeira y la playa do Vilar. Este servicio llega gracias a un convenio entre el Concello, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y la UTE XG-847 para implantar un Servizo de Interese Municipal (SIMU) del que la administración local debe asumir un total de 10.053 euros.

Este acuerdo busca dar respuesta a una necesidad de movilidad colectiva dentro del concello mejorando la oferta de servicios que presta el actual sistema de transporte público. Además, tal y como apunta el gobierno local, será también un motor más para la promoción turística de Ribeira y favorecerá a disminuir el tráfico de vehículos hacia esta zona de arenales. 

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