Detienen en Ribeira a una mujer acusada por estafar 7.000 euros a una entidad bancaria al suplantar la identidad de un proveedor

La CiberComandancia de la Guardia Civil fue la responsable de investigar el fraude Cedida

La Guardia Civil detiene en Ribeira a una mujer a la que se la acusa por un delito de estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales al recibir en una cuenta bancaria 7.000 euros suplantando la identidad de uno de sus proveedores habituales de una empresa con sede en Valencia. Los agentes calificaron el caso como un fraude del tipo BEC (Business Email Compromise).

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando la empresa recibió por correo electrónico una factura aparentemente emitida por su proveedor en concepto de servicios ya prestados. Al día siguiente, ordenó la transferencia del importe pendiente a la cuenta que figuraba en el documento y días después, el proveedor advirtió que nunca había recibido el pago porque la cuenta consignada en la factura no era la suya.

La investigación posterior de la CiberComandancia reveló la existencia de dos facturas idénticas con números de cuenta distintos, confirmando así que los delincuentes habían alterado los datos. La entidad valenciana reclamó los fondos, pero el titular de la cuenta de destino se negó a devolverlos. Así, tras interponer una denuncia, la Guardia Civil solicitó el bloqueo de esta cuenta en la que se depositó el dinero y, posteriormente, la entidad bancaria pudo confirmar que la titular era una mujer que ya había retirado el dinero.

Movimientos

El análisis de los movimientos reveló que la cuenta había recibido dos transferencias por cerca de 12.000 euros —procedentes de dos empresas distintas— y emitido, casi de forma inmediata seis transferencias por importe de 12.000 euros, vaciándose hasta el saldo finalmente bloqueado.

En cuanto al modus operandi, el operativo consideró que los responsables recurrieron a servidores virtuales, a modo de túnel proxy o VPN, para enmascarar su ubicación real.

Envíos a Rumanía

Así, del conjunto de indicios recabados, la Unidad atribuye a la ahora investigada su participación en un delito de estafa; otro de falsedad en documento mercantil, por figurar su cuenta como destino del pago en la factura manipulada; y un tercer delito de blanqueo de capitales al remitir inmediatamente los fondos obtenidos ilícitamente a varias cuentas en el extranjero, concretamente a Rumanía.

Tras proceder a su detención, la mujer se acogió a su derecho a no declarar y fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Ribeira.