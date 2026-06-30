Tráfico cierra el atestado del accidente de cinco directivos  y músicos de la Orquestra Sons en Ourense como una salida de vía

Una ambulancia asistencial del 061 que pasaba por el lugar del siniestro se detuvo a auxiliar a las víctimas, y trasladó a un hospital a la mujer que se creía que presentaba un estado más grave Cedida

La Guardia Civil de Tráfico de Ourense dio por cerrado el atestado del siniestro en el que a las 10:54 del domingo se vieron implicados y resultaron heridos cinco directivos y músicos de la Orquestra Sons, y lo hizo como un “accidente de tráfico fortuito” por una “salida de vía” del Dacia Sandero en el que iban. El percance tuvo lugar en el kilómetro 86 de la AG-53, de Dozón a la capital de Las Burgas, a su paso por Arrabaldo, y los ocupantes de ese automóvil indicaron que otro vehículo que los adelantaba les golpeó, lo que provocó que dieran bandazos en la calzada para estrellarse en la mediana de hormigón, y se dio a la fuga.

Fuentes del instituto armado indicaron que los efectivos que elaboraron el atestado indican que le tomaron declaración a la conductora del Dacia Sandero y que les comunicó que un acompañante le gritó “¡cuidado, cuidado!” y que ella dio un volantazo. Añadieron que está identificado el otro vehículo después de que un conductor se presentó en un cuartel de Lugo al enterarse de que los ocupantes de Dacia Sandero acusaban de darse a la fuga tras golearles. La Guardia Civil de Tráfico, que precisó que en el lugar del accidente no hay cámaras de vigilancia, señala que ese piloto reconoce que vio una salida de vía y que no se detuvo ya que había otros vehículos que pararon. También agregaron que la inspección realizada al vehículo de esa persona determinó que no tenía golpes o rasguños.

Bandazos

Tras tener conocimiento de esa situación, los ocupantes del Dacia Sandero decidieron poner el asunto en manos de un abogado para que defienda sus intereses, pues ellos siguen sosteniendo que un vehículo blanco que les adelantaba les golpeó y que, por ello dieron varios bandazos, golpeándose dos veces contra el guardarraíl y otras tantas contra la mediana. Indicaron que acudieron al cuartel de la Guardia Civil en Boiro para declarar su versión del accidente.

Respecto al estado de los heridos, las dos mujeres que ingresaron en la UCI ya fueron trasladadas a planta, donde se recuperan, llevando una de ellas un corsé por su lesión en la espalda y está pendiente de si se le opera el brazo, y que a la que llevó un golpe en la cabeza le hicieron un TAC que dio un resultado tranquilizador. Y uno de los heridos dados de alta acudió ayer al Hospital do Barbanza con dolores en un costado y descubrieron que tiene una pequeña fisura en una costilla, y los médicos temen que en los próximos días pudieran aflorar otras lesiones.