La corporación municipal de Ribeira aprobó que el Martes de Carnaval y el Día da Dorna sean los festivos locales en el año 2027
El BNG expresa su satisfacción por el respaldo unánime a su propuesta, pero lamenta que PP y PBBI “vetan” el carácter permanente de la iniciativa
Ribeira volverá a tener en 2027 como festivo local el Martes de Carnaval y recuperará el 24 de julio, Día da Dorna -ya lo había sido en 2025-, después de que el pleno de la corporación local aprobó por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal del BNG, en la que planteaba que ambas fechas quedasen fijadas “con carácter permanente”, pero ello se encontró con la negativa de los concejales del PP y PBBI, que “vetan” la continuidad en el tiempo de la iniciativa, “limitando o acordo ao calendario ao 2027”, lamentaron desde la formación frentista. Para su portavoz, Luis Pérez, el acuerdo adoptado “supón un paso adiante porque garante que en 2027 o Martes de Entroido e o Día da Dorna serán festivos locais en Ribeira. A partir de aí, o noso obxectivo e o dunha maioría de veciños e veciñas segue sendo claro: consolidar estes festivos con carácter permanente que eviten andar a bandazos”.
Durante su intervención en la sesión ordinaria de ayer, Pérez Barral evocó una vez más el pensamiento de Castelao para recordar que “a cultura é a afirmación da nosa personalidade", señalando que la Festa da Dorna, declarada de Interese Turístico de Galicia, genera un impacto económico “moi importante” y “representa un dos maiores símbolos da identidade ribeirense”, mientras que del Martes de Carnaval refirió que fue durante décadas una de las fechas más consolidadas del calendario local “ata que foi eliminado polo PP”. Respecto a esa fecha, el edil nacionalista sostuvo que permite dinamizar la hostelería “nunha época frouxa”.
El BNG sostuvo que su iniciativa también establece un modelo que permite potenciar las fiestas patronales de Santa Uxía, concentrando la programación lúdica en el segundo fin de semana de septiembre “para favorecer unha maior participación e maximizar o investimento público que realiza o Concello de Ribeira para a celebración desta festividade. Todo isto facilitaría que a veciñanza puidese participar das actividades que se organizan en cada evento”.
"Coherencia" frente a "mudanzas"
Luis Pérez contrapuso la “coherencia” que sostuvo que tiene su posición “ás continuas mudanzas de criterio do PP e do PBBI respecto dos festivos locais”. Así, recordó que el gobierno municipal fue alternando los festivos de la capital barbanzana según los años, “chegando a defender posicións totalmente contraditorias. En 2021 PP e PPBI negáronse a declarar festivo o Día da Dorna porque o 24 de xullo cadraba en sábado; porén, para 2027, a data volve cadrar en sábado pero nesta ocasión si votaron a favor. A única diferenza é que en 2027 hai eleccións municipais. Non se pode xogar con Ribeira nin cos seus festexos por puro interese electoral", subrayó el líder nacionalista.
Pérez Barral insistió en que su partido siempre defendió lo mismo, independientemente del calendario electoral: “estabilidade, planificación e protección para o Entroido e para a Dorna”. En ese sentido, afirmó que las familias, el comercio y la hostelería “merecen certezas e non decisións que cambian segundo a conveniencia política do goberno". Pese a que el acuerdo aprobado no incorpora el carácter permanente que defiende el BNG, desde esta última consideran que el resultado de la votación supone “unha vitoria social e política” y que “hoxe o pobo de Ribeira gaña a batalla de 2027, pero isto non remata aquí. O noso compromiso é seguir traballando para que o Martes de Entroido e o Día da Dorna queden blindados de maneira permanente. A identidade de Ribeira non pode depender dos cambios de criterio dun goberno nin das maiorías de cada mandato", concluyó Pérez Barral.