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Ribeira

Herido el conductor de una moto en una colisión con un coche en la rotonda del cruce de O Vilar, en Ribeira

Chechu López
30/06/2026 23:10
La colisión entre una moto y un coche se registró a media tarde en la rotonda del cruce de O Vilar, en la parroquia ribeirense de Carreira
La colisión entre una moto y un coche se registró a media tarde en la rotonda del cruce de O Vilar, en la parroquia ribeirense de Carreira
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Un conductor de 43 años que iba a los mandos de un ciclomotor resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a las seis de esta tarde en la rotonda del cruce de O Vilar, en la parroquia ribeirense de Carreira. Fue en ese lugar donde se produjo un choque entre su vehículo de dos ruedas y un Volkswagen Golf, cuyo conductor resultó ileso. 

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en la capital barbanzana, cuyo personal técnico le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que seguidamente trasladó al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. 

También acudieron hasta el lugar del accidente de circulación la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago, que se encarga de instruir el correspondiente atestado para depurar la responsabilidad del siniestro.

La colisión entre una moto y un coche se registró a media tarde en la rotonda del cruce de O Vilar, en la parroquia ribeirense de Carreira
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