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Ribeira

El histórico barrio de Bandourrío vivió una fiesta de las de toda la vida con público familiar y con actividades para todas las edades

Chechu López
30/06/2026 06:10
La sardinada de Bandourrío agotó las mil raciones que se elaboraron para la fiesta
La sardinada de Bandourrío agotó las mil raciones que se elaboraron para la fiesta
Chechu Río
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El histórico barrio ribeirense de Bandourrío celebró el pasado fin de semana sus fiestas con una variada y amplia programación para públicos de todas las edades, de esas de toda la vida, con público familiar, que en la jornada del viernes incluyó la disputa de las primeras eliminatorias del Torneo de Escoba por parejas en el pub Brétema, así como un Torneo 3x3 de Baloncesto, en las categorías Sub-14 y +14, con equipos mixtos- en la pista de Pedra Pateira, el Torneo de Dardos 301 Team en el bar Enigma, mientras que por la noche tuvieron lugar los conciertos de EVA 10, banda emergente local  que destaca por la interpretación de sus propias composiciones, y del grupo The Cuncas, que tuvieron lugar con una gran afluencia de público en el Clandestino y en A Caseira, respectivamente. 

El sábado hubo un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Borja y Cia, mientras que al mediodía se sirvió una paella en el Cocoluche y que incluyó la actuación de Os Chispas 2.0 en sesión vermú. Fue una joranda en la que se disputaron las finales de los torneos del día anterior, y en la que hubo un karaoke en el Bar da Rubia. También resultó muy exitoso un mercadillo de artesanía y exposición marinera, y gustó mucho la muestra de fotos antiguas que se fueron recopilando por las casas de los vecinos y a través de otros medios. 

A última hora de la tarde se desarrollaron una concurrida fiesta de la espuma en Pedra Pateira y torneo de futbolín en la terraza de O Retablo, además de juegos populares y cata de vino con tapa en A Caseira. Ya de noche hubo un bingo y acto seguido se dio paso a una sardinada en la que se agotaron las mil raciones elaboradas -cuatro sardinas en cada plato- y a partir de ahí hubo el concierto de Sarjallada en la Praza de Pontevedra, al que siguió el encendido de la hoguera, otro concierto de Leite con Jalletas en A Caseira, a la vez que en plena calle tuvo lugar la actuación de DJ Mateo Abelleira.

Numerosas personas colaboraron en la elaboraciones de las raciones de sardinas y en su reparto entre los asistentes a la fiesta
Numerosas personas colaboraron en la elaboraciones de las raciones de sardinas y en su reparto entre los asistentes a la fiesta
Chechu Río
La celebración incluyó una animada fiesta de la espuma
La celebración incluyó una animada fiesta de la espuma
El grupo de gaitas Borja y Cía se encargó de ofrecer los pasacalles matinales
El grupo de gaitas Borja y Cía se encargó de ofrecer los pasacalles matinales
La Festa de Bandourrío incluyó el encendido de una hoguera
La Festa de Bandourrío incluyó el encendido de una hoguera
Chechu Río
Durante la Festa de Bandourrío se procedió al sorteo de una cesta con diferentes productos y otros objetos sorpresa
Durante la Festa de Bandourrío se procedió al sorteo de una cesta con diferentes productos y otros objetos sorpresa
Integrantes de la organización se hicieron una foto de familia sobre el escenario de la Praza de Pontevedra
Integrantes de la organización se hicieron una foto de familia sobre el escenario de la Praza de Pontevedra
Chechu Río
La emergente banda EVA 10 interpretó sus composiciones propias en un concierto en el Clandestino
La emergente banda EVA 10 interpretó sus composiciones propias en un concierto en la noche del viernes en el Clandestino
Sarjallada fue uno de los grupos musicales que ofreció un concierto en las fiestas del barrio de Bandourrío
Sarjallada fue uno de los grupos musicales que ofreció un concierto en las fiestas del barrio de Bandourrío
Chechu Río
El DJ Mateo Abelleira amenizó las primeras horas de la madrugada pinchando música en la Praza de Pontevedra
El DJ Mateo Abelleira amenizó las primeras horas de la madrugada pinchando música en la Praza de Pontevedra
La Festa de Bandourrío incluyó la disputa de un Torneo 3x3 de Baloncesto en la categoría para mayores de 14 años
La Festa de Bandourrío incluyó la disputa de un Torneo 3x3 de Baloncesto en la categoría para mayores de 14 años
La Festa de Bandourrío incluyó la disputa de un Torneo 3x3 de Baloncesto en categoría sub-14
La Festa de Bandourrío incluyó la disputa de un Torneo 3x3 de Baloncesto en categoría sub-14
La Festa de Bandourrío incluyó la disputa de un Torneo de Escoba
La Festa de Bandourrío incluyó la disputa de un Torneo de Escoba
La Festa de Bandourrío incluyó el sorteo de una cesta con diferentes productos
La Festa de Bandourrío incluyó el sorteo de una cesta con diferentes productos
Chechu Río
La Festa de Bandourrío incluyó el soprteo de una cesta con diferentes artículos y otros objetos sorpresa, como fue una camiseta del Deportivo
La Festa de Bandourrío incluyó el soprteo de una cesta con diferentes artículos y otros objetos sorpresa, como fue una camiseta del Deportivo
Chechu Río
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