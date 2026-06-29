La solidaridad de Ribeira se vuelca con el pueblo de Venezuela a través de Sadolf Cohen y una campaña de recogida de ayuda que supera las previsiones

Sadollf Cohen y su amiga Virginia Ramos muestran una parte de lo que ya han recogido desde el pasado viernes para enviar a Venezuela Chechu Río

Sadolf Cohen es un venezolano que lleva diez años residiendo en España, de los que los cuatro últimos son en Ribeira, y que en la tarde de este viernes subió un video a su perfil de una red social para expresar su agradecimiento a las múltiples muestras de apoyo y solidaridad con su pueblo afectados por trágicos terremotos. La reacción de sus seguidores no se hicieron esperar y, de manera automática, varios establecimientos se ofrecieron a colaborar, activándose una campaña de recogida de alimentos no perecederos, que luego se fue extendiendo a otro tipo de artículos y enseres.

Su amiga personal Virginia Ramos, de Brasería A Cabaña, fue la primera en implicarse con una aportación económica, y ese negocio empezó a ver como familias del entorno dejaron carros con alimentos y artículos de bebé. Luego se fueron sumando otros locales de hostelería, como las cafeterías ‘Flor de Toxo’ -su dueña también es natural de Venezuela-, ‘A Pequecha’, ‘A Terraza do Mercado’, y ‘O Delas’, el chiringuito ‘Pedra Pateira’, la pastelería-panadería ‘Isabel’, la cervevería ‘Morrison’ y la pizzería ‘D’Vicio’, además de la protectora ‘Moura’.

Aportaciones

Todos ellos hicieron también aportaciones dinerarias, y pusieron sus instalaciones a disposición para la recogida de alimentos -incluso, comida para mascotas-, ropa, pañales, toallitas, medicinas y otros muchos. Está previsto que esta tarde se junte todo para luego cargarlo en una furgoneta con la finalidad de llevarlo hasta una nave de Teo, en la que se está centralizando la recogida de toda esta área a través Chistian Lucas, que en Instagram se hace llamar ‘El Venegalle’, y que a través del podcast le está dando difusión a las campañas benéficas que se han puesto en marcha.

Sadolf Cohen indicó que se mostró sorprendido por la gran respuesta de la gente, pues indica que están superando con creces las previsiones más optimistas, pues ya superan la tonelada de ayuda en la capital barbanzana, mientras que en Santiago ya llevan más de 5 toneladas. Su amiga Virginia Ramos declaró que “a resposta da xente é a demostración de cariño que lle temos, e un agradecemento persoal por todo o que ten feito de maneira altruista polos ribeirenses”.