La alcaldesa de Ribeira traslada la preocupación vecinal por el nivel de delincuencia al delegado del Gobierno, que insiste en que la ciudad es segura

Pedro Blanco y María Sampedro mantuvieron una reunión esta mañana en Santiago Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió esta mañana con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, para analizar la situación de la seguridad en la capital barbanzana y abordar las principales cuestiones relacionadas con la coordinación entre administraciones. Durante ese encuentro en Santiago de Compostela, en el que la primera edila trasladó la preocupación vecinal por los niveles de delincuencia, ambos dirigentes coincidieron en destacar la importancia de la colaboración permanente entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento ribeirense para ofrecer una respuesta “eficaz” a las necesidades de la localidad y “seguir mellorando a protección da veciñanza”.

Pedro Blanco trasladó a la primera edila un mensaje de “confianza” a la ciudadanía y reiteró una vez más que Ribeira “é unha localidade segura”, algo que lo achacó “ao labor diario das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado”. En ese sentido, reafirmó el compromiso del Ejecutivo estatal de “continuar traballando” de la mano del Ayuntamiento para “manter os actuais niveis de seguridade” y “dar resposta aos novos retos que poidan xurdir”. A la conclusión de la reunión, Blanco y Sampedro quedaron emplazados a mantener un nuevo encuentro en las próximas semanas en Ribeira, coincidiendo con la visita que tiene previsto realizar el delegado a las instalaciones de la comisaría de la Policía Nacional.