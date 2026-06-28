Ribeira tendrá por fin ambulancia medicalizada desde el próximo 1 de julio

Hospital de Barbanza D.A.

El próximo 1 de julio, la Xunta pondrá en funcionamiento la nueva ambulancia medicalizada para la comarca de Barbanza, que tendrá su base en el municipio de Ribeira. Con esta medida, el gobierno autonómico cumple una demanda de la ciudadanía que mejorará la atención de las urgencias en toda la comarca.

A finales de 2025 el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, aseguró que la anhelada y necesaria ambulancia medicalizada del 061 llegaría a comienzos de este año a Barbanza y , aunque ha tardado más de lo previsto, desde el miércoles comenzará a ofrecer sus servicios.

El área sanitaria de O Barbanza contará a partir de comienzos del próximo año con la anhelada y necesaria ambulancia medicalizada del 061 Más información

En concreto, la nueva ambulancia permitirá mejorar la asistencia a más de 75.000 vecinos y vecinas de los municipios de Rianxo, Boiro, Ribeira, Porto do Son y A Pobra do Caramiñal.