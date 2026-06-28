El Mugart cumple 25 años y lo celebrará con un acto especial y con un renovado taller de grabado

Exposición sobre Julio Verne en el Mugart Cedida

El Mugart (Museo do Gravado de Artes en Ribeira) cumple 25 años y celebrará el próximo 2 de julio un acto al que asistirán el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Cultura, José López Campos; la rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa María Crujeiras Casais; la secretaria del Consello da Cultura Galega, Paula Cabaleiro Comesaña; la presidenta de la Fundación Xaime Quesada Blanco, María Jesús Blanco Piñeiro; además de varios diputados provinciales y otras autoridades.

La jornada arrancará a las 20:00 horas con la inauguración de la exposición ‘Xaime Quesada. Imaxe surreal de Galicia’, una muestra que reúne 49 estampas recuperadas, restauradas e impresas de este destacado artista ourensano.

También se inaugurará la ampliación del taller de grabado del Mugart, una obra que se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Este espacio será la base del Centro Internacional de Investigación e Difusión do Gravado e a Imaxe Dixital que Mugart quiere incorporar como nuevo eje sobre la investigación y el desarrollo de nuevos procesos gráficos y de imagen múltiple y digital.