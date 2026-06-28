Heridos cinco directivos y músicos de Orquestra Sons de Aguiño en un accidente de tráfico en Ourense, en el que el vehículo causante se dio a la fuga

El Dacia Sandero en el que iban cinco integrantes de la formación musical aguiñense acabó estrellándose contra la mediana de hormigón Cedida

Cinco directivos y músicos de la Orquestra Sons, de Aguiño, con edades comprendidas entre los 27 y 53 años, resultaron heridos de diversa consideración como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las once de esta mañana en la autovía AG-53, de Dozón a Ourense, a la altura del kilómetro 86, a su paso por la parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo, en la capital ourensana.

El grupo dirigido por joven Xandre Millet se dirigía en un Dacia Sandero hacia la localidad de Allariz para ofrecer una actuación, cuando otro vehículo de color blanco empezó a adelantarles y les golpeó, y el coche en el que iban la expedición aguiñense empezó a dar bandazos de un lado para otro de la calzada hasta que acabó estrellándose contra la mediana de hormigón, donde se detuvo. El conductor del otro vehículo implicado se dio a la fuga, por lo que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

Fue a las 10.54 horas cuando se informó de dicho accidente de tráfico. Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que pasaba por el lugar se detuvo a auxiliar a las víctimas, atendiendo su personal técnico de emergencias sanitarias a la mujer que se creía que estaba más grave, pues indicaba que no sentía las piernas, y se temía que pudiera tener una grave lesión en la espalda.

El otro vehículo implicado golpeó su coche en un adelantamiento en la AG-53, a su paso por Arrabaldo, cuando el grupo se dirigía a actuar en la localidad de Allariz

Fue trasladada al Hospital Cosada, al igual que hicieron otras dos ambulancias asistenciales del 061 que se movilizaron a continuación con los otros cuatro ocupantes del coche siniestrado -una de ellas estaba aparentemente bien y viajó en el asiento del copiloto del vehículo dle 061, y posteriormente fueron derivados a otro complejo asistencial, donde dos de las heridas, cuyo estado revestía mayor gravedad, fueron ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una de ellas tenía un golpe y una brecha de gran tamaño en su cabeza, en la que le tuvieron que aplicar unos 40 puntos de sutura, mientras que la otra se comprobó que sólo presentaba una fractura en un brazo y en una vértebra, y permanecen en observación a la espera de conocerse su evolución. Las otras tres personas heridas, principalmente con magulladuras y cortes de cristales rotos, ya fueron dadas de alta.

Mensaje de tranquilidad

En declaraciones a este periódico, Xandre Millet, que fue una de las cinco personas heridas, se refirió a la aparatosidad del accidente y a que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves de no ser por la pericia de la conductora. También quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los familiares y amigos de los afectados, pues se encuentran todos mejor de los que cabría esperar tal y como fue el accidente de tráfico, y espera que las dos compañeras que permanecen en observación en la UCI de un hospital ourensano evolucionen favorablemente.

Millet también indicó que la que sufrió una fractura en el húmero, y que es una de sus solistas, no podrá acompañarles en la reedición del concierto 'Grandes Iconas' que tendrá lugar el próximo domingo, 5 de julio, en el auditorio municipal de Ribeira. También espera que la Guardia Civil de Tráfico, que se movilizó hasta el lugar del accidente logre localizar al conductor causante del mismo. Al lugar del siniestro también acudieron efectivos de la Policía Local de la capital de las Burgas y la dotación de guardia del parque de Bomberos de Ourense.