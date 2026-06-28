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Diario de Arousa

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Ribeira

GAEM de Ribeira: “Retiramos a diario unha media de cinco ou seis niños de vespa velutina”

Fátima Pérez
28/06/2026 22:00
Un voluntario del GAEM de Ribeira retirando un nido de velutina
Un voluntario del GAEM de Ribeira retirando un nido de velutina
Cedida
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La Agrupación de Voluntarios y el Servicio Municipal de Protección Civil de Ribeira retiran una media de entre cinco y seis nidos diarios de velutina durante la actual campaña, una cifra que parece elevada pero que aseguran, equivale a la de un año “normal”. El GAEM aclara que el protocolo de actuación en colaboración con la Xunta y la concienciación ciudadana han permitido reducir sus labores y priorizar las urgencias.

La avispa velutina, también conocida como avispa asiática, se detectó en Galicia en el año 2013 y desde entonces su presencia obliga cada año a intervenir para eliminar los nidos que puedan suponer un riesgo para la población. “Nós imos a través do 012. Eles nos derivan a nós os que consideran de risco, en fachadas de vivendas, parques infantís ou colexios, por exemplo. O resto non se consideran de risco e lévaos a empresa Seaga, que é a contratada pola Xunta.”

El objetivo final del convenio persigue la eliminación o neutralización. de los nidos de esa especie de insecto

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Recuerdan que antes de implantarse este procedimiento la situación era muy diferente. “Cando a nosa retirada non era a través da Xunta si que recibíamos moitas chamadas, sobre todo cando caían as follas das árbores e se podían ver os niños. Retirabamos moitísimos todos os días, pero agora só imos aos prioritarios. Está todo máis controlado.” 

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