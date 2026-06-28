El CIFP ‘Coroso’ de Ribeira celebra sus 50 años de compromiso con la formación

El CIFP ‘Coroso’ de Ribeira cumple 50 años Cedida

El CIFP ‘Coroso’ de Ribeira celebró ayer su 50º aniversario con una gala conmemorativa en el auditorio municipal de Ribeira que reunió a más de 400 personas y en la que se hizo entrega de más de una treintena de galardones, divididos en ocho categorías, que contribuyeron a la creación, crecimiento y consolidación del centro y de su papel formativo.

El acto, conducido por la presentadora de la Televisión de Galicia, Lucía Rodríguez, arrancó con la intervención del director del centro educativo, Antonio Teira, que mostró su “orgullo por poder estar aquí con todos los actores que confiamos en esta gran familia profesional”.

También intervino la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, para mostrar su satisfacción y orgullo por participar en una cita que reconoce la excelente trayectoria del CIFP a lo largo de estas cinco décadas. La última sorpresa llegó con la actuación del cantante Javi Maneiro, uno de los antiguos alumnos más "celebres" del centro.

Por su parte, en representación de la Xunta de Galicia, asistió al acto la directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez, quien felicitó a toda la comunidad educativa por el buen trabajo que se está realizando y destacó su capacidad para adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y a las necesidades del tejido productivo de la comarca de Barbanza.

Cerca de 1.200 alumnos

La responsable de Formación Profesional de la Xunta de Galicia subrayó también el papel del CIFP Coroso en la cualificación de los vecinos de la comarca, con un centro que el pasado curso contó con cerca de 1.200 alumnos y que continúa ampliando su oferta para dar respuesta a los nuevos perfiles profesionales que demanda el mercado laboral.

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El Centro Integrado de FP Coroso contará además el próximo curso con seis nuevas titulaciones, integradas en las siete enseñanzas que se pondrán en marcha en el área de Ribeira. Esta ampliación permitirá reforzar materias con alta demanda de empleo, contribuyendo a que el alumnado cuente con una formación cada vez más especializada y adaptada a las necesidades reales de las empresas, como es el caso de Electromecánica, Cocina y Restauración o Gestión de la Producción en la Industria Alimentaria.