Una decena de alumnos migrantes completan su formación en riesgos laborales necesaria para la incorporación a la industria de alimentación

Una decena de personas migrantes completaron su formación en riesgos laborales gracias a una acción formativa impulsada por Amicos

La Casa da Xuventude de Ribeira albergó ayer el acto de entrega de diplomas al alumnado de un curso de prevención de riesgos laborales, que estuvo adaptado a personas con un nivel muy básico de español, y que estuvo promovido por Amicos, en el marco del plan ‘+Emprego Galicia’, en colaboración con la Fundación La Caixa, al amparo del programa '+Empleo'. El acto contó con la participación de las diez personas formadas; de la concejala ribeirense de Xuventude, Carmen Pérez; del coordinador del área, Keltoi Cameán; y de la delegada de zona de Nexo 8 ETT, Luisa Vidal. Esta formación tuvo el objetivo de facilitarle al alumnado conocimientos necesarios para superar el examen de PRL exigido para incorporarse a puestos de trabajo en la industria de la alimentación.

A través de esta formación las personas participantes pudieron adquirir una serie de competencias fundamentales en materia de seguridad y salud laboral, eliminando una de las principales barreras que encuentran muchas personas migrantes y en situación de vulnerabilidad a la hora de acceder al mercado de traballo. En este sentido, Keltoi Cameán explicó que “este curso naceu dunha necesidade moi concreta que nos trasladaron dende Nexo 8 ETT, empresa aliada da nosa entidade, e que tamén detectamos no noso traballo diario, como é o feito que persoas con ganas de traballar e con oportunidades laborais reais diante, atopaban dificultades para superar unha formación obrigatoria debido á barreira idiomática. O noso obxectivo foi adaptar os contidos e a metodoloxía para que ninguén quedase atrás por ese motivo”.

Difusión y cesión

Por su parte, la edila Carmen Pérez destacó la importancia de iniciativas de este tipo dirigidas al importante número de personas migrantes que hay en el municipio y que buscan insertarse en el mercado laboral. Asimismo, explicó el papel de la Administración local en la difusión y en la cesión del local en que Amicos impartió este y otros cursos dirigidos a colectivos vulnerables. Así, durante la jornada se entregaron los diplomas acreditativos y, además, se hizo un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la motivación demostrada por parte del alumnado a lo largo del proceso formativo. Muchas de las personas participantes se encuentran actualmente en itinerarios personalizados de inserción laboral impulsados por Amicos, orientados a facilitar su incorporación a sectores con demanda de profesionales en la comarca.

Desde Amicos indicaron que el programa '+Emprego Galicia' combina orientación laboral, formación y acompañamiento individualizado para favorecer la inclusión sociolaboral de personas con especiales dificultades de acceso al empleo. En este sentido, iniciativas como este curso permiten adaptar los contenidos a las necesidades reales de los participantes y acercar respuestas eficaces a las demandas de las empresas. El equipo de 'Inserta2 Ribeira' está trabajando con un total de 100 personas en el marco del programa, y en esta primera mitad del año un 80% de ellas ya participó en una o en varias formaciones de alta demanda en el mercado laboral de la zona, y ya consiguieron un total de 25 inserciones laborales.