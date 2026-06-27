Una decena de alumnos migrantes completan su formación en riesgos laborales necesaria para la incorporación a la industria de alimentación
La acción estuvo promovida por Amicos, en el marco del plan ‘+Emprego Galicia’, en colaboración con la Fundación La Caixa, al amparo del programa '+Empleo'
La Casa da Xuventude de Ribeira albergó ayer el acto de entrega de diplomas al alumnado de un curso de prevención de riesgos laborales, que estuvo adaptado a personas con un nivel muy básico de español, y que estuvo promovido por Amicos, en el marco del plan ‘+Emprego Galicia’, en colaboración con la Fundación La Caixa, al amparo del programa '+Empleo'. El acto contó con la participación de las diez personas formadas; de la concejala ribeirense de Xuventude, Carmen Pérez; del coordinador del área, Keltoi Cameán; y de la delegada de zona de Nexo 8 ETT, Luisa Vidal. Esta formación tuvo el objetivo de facilitarle al alumnado conocimientos necesarios para superar el examen de PRL exigido para incorporarse a puestos de trabajo en la industria de la alimentación.
A través de esta formación las personas participantes pudieron adquirir una serie de competencias fundamentales en materia de seguridad y salud laboral, eliminando una de las principales barreras que encuentran muchas personas migrantes y en situación de vulnerabilidad a la hora de acceder al mercado de traballo. En este sentido, Keltoi Cameán explicó que “este curso naceu dunha necesidade moi concreta que nos trasladaron dende Nexo 8 ETT, empresa aliada da nosa entidade, e que tamén detectamos no noso traballo diario, como é o feito que persoas con ganas de traballar e con oportunidades laborais reais diante, atopaban dificultades para superar unha formación obrigatoria debido á barreira idiomática. O noso obxectivo foi adaptar os contidos e a metodoloxía para que ninguén quedase atrás por ese motivo”.
Difusión y cesión
Por su parte, la edila Carmen Pérez destacó la importancia de iniciativas de este tipo dirigidas al importante número de personas migrantes que hay en el municipio y que buscan insertarse en el mercado laboral. Asimismo, explicó el papel de la Administración local en la difusión y en la cesión del local en que Amicos impartió este y otros cursos dirigidos a colectivos vulnerables. Así, durante la jornada se entregaron los diplomas acreditativos y, además, se hizo un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la motivación demostrada por parte del alumnado a lo largo del proceso formativo. Muchas de las personas participantes se encuentran actualmente en itinerarios personalizados de inserción laboral impulsados por Amicos, orientados a facilitar su incorporación a sectores con demanda de profesionales en la comarca.
Desde Amicos indicaron que el programa '+Emprego Galicia' combina orientación laboral, formación y acompañamiento individualizado para favorecer la inclusión sociolaboral de personas con especiales dificultades de acceso al empleo. En este sentido, iniciativas como este curso permiten adaptar los contenidos a las necesidades reales de los participantes y acercar respuestas eficaces a las demandas de las empresas. El equipo de 'Inserta2 Ribeira' está trabajando con un total de 100 personas en el marco del programa, y en esta primera mitad del año un 80% de ellas ya participó en una o en varias formaciones de alta demanda en el mercado laboral de la zona, y ya consiguieron un total de 25 inserciones laborales.