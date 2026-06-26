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Ribeira

Ribeira guarda un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo de Venezuela afectado por un trágico terremoto

Chechu López
26/06/2026 13:45
Ribeira, con la alcaldesa María Sampedro al frente, guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela a las puertas del auditorio municipal
Ribeira, con la alcaldesa María Sampedro al frente, guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela a las puertas del auditorio municipal
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La entrada principal del auditorio municipal de Ribeira albergó este mediodía un acto simbólico, que estuvo presidido por la alcaldesa, María Sampedro, junto a otros componentes de la corporación municipal y vecinos que se quisieron sumar, en el que se guardó un respetuoso minuto que fue convocado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) como muestra de solidaridad con el pueblo de Venezuela que se ha visto afectado por un trágico terremoto. Se celebró instantes antes de que diera comienzo el acto institucional enmarcado en la programación del Día del Orgullo, que contó con la participación de las referida primera edila y de la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, entre otros, así como las homenajeadas, Ana Lampón Gude y Elena Rego Fernández.

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