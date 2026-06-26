Ribeira contrata a una empresa la elaboración del plan de seguridad para las atracciones de feria de sus Festas do Verán 2026

Fernando Abraldes, María Sampedro y José Alonso presentaron el cartel de los festejos | Chechu Río Chechu Río

Dos meses después de desvelarse las grandes atracciones de las Festas do Verán de Ribeira, el Ayuntamiento presentó ayer la programación al completo de estas multitudinarias celebraciones que tendrán lugar del 29 de julio al 2 de agosto. La alcaldesa, María Sampedro, y el concejal de Festexos, Fernando Abraldes, acompañados por el presidente de la comisión de fiestas, José Alonso, indicaron que la seguridad de las fiestas será su gran “prioridad”. Los dos políticos indicaron que cuentan con una empresa externa que se encarga de elaborar el correspondiente plan y que un ingeniero se encargará de inspeccionar que las atracciones de feria cumplan con toda la normativa aprobada por la Xunta, que es más estricta tras el accidente mortal del Saltamontes de 2024 en Matamá (Vigo), y para que todas tengan la documentación en regla.

La primera edila incidió en esa cuestión al manifestar que se trata de algo “fundamental” y que, “aínda que “ninguén está libre de que poda pasar algo, en Ribeira, por sorte, nunca pasou nada grave”. “Desde logo que esa é unha prioridade do plan de seguridade, que está practicamente rematado”, dijo Sampedro, que detalló que ese plan “estará supervisado por enxeñeiros e capitaneado, sabendo o que se fai, pola nosa enxeñeira municipal”, e incidió que, en ese sentido, “aínda que un nunca está libre de nada, podemos dicir con tranquilidade que vamos a estar completamente visados e revisados”. Y precisó que las atracciones de feria volverán a instalarse en la zona portuaria “grazas a ese cambio que se conseguiu o ano pasado ‘in extremis’, e as zonas delimitadas se replican e, polo tanto, vanse a usar exactamente as mesmas”.

Actividades comunes diarias

Respecto a la programación en sí, María Sampedro la calificó de "ambiciosa" por contar con reconocidos artistas y orquestas del panorama autonómico y nacional, y subrayó que el cartel está "feito con moito cariño, ilusión e ganas que será un reclamo turístico, cultural e musical". Fernando Abraldes agradeció la implicación de la ciudadanía y de los negocios para sacar adelante este programa, así como el trabajo de todo el equipo de la comisión de fiestas, entre los que José Alonso citó expresamente a Roi, Mari, Pili, Rebeca y Nora por la labor que realizan yendo por los domicilios y las empresas a pedir colaboración.

Además de que todos los días habrá lanzamiento de bombas de palenque y pasacalles con un grupo local de música tradicional, la primera jornada, día 29, que estará dedicada al tejido social y a la ciudadanía, incluirá un campeonato de ajedrez en la Casa da Xuventude (11.00), el espectáculo infantil y familiar ‘Cabicivai’ de Pablísimo en Porta do Sol (12.00) y una exhibición de taekwondo del Natural Sport (20.30) en la Praza do Concello, desde cuyo balcón del consistorio se dará lectura al pregón (21.30) por una persona reconocida del municipio que está decidida al 99%, según dijo la alcaldesa. La orquesta Panorama amenizará la verbena en dos pases (23.00 y 1.30) en la explanada de la lonja vieja.

Segunda jornada

Otra afamada orquesta será la protagonista de la segunda jornada, 30 de julio, dedicada a la Emigración, también con dos pases en la verbena y a las mismas horas, pero en este caso será en el Malecón. También habrá el concierto ’Brinca vai’ de Paco Nogueiras en la Porta do Sol (12.00) y la inauguración de la exposición de escultura ‘Mulleres’ de Jontxu Argibay (21.00) en el centro cultural ‘Lustres Rivas’.

El Día Dedicado á Mocidade e Poboación Infantil, que será el viernes 31 de julio, el ritmo nocturno lo marcará el espectáculo de la orquesta Olympus en el Malecón desde las 23.00 horas, en el mismo instante en que en la explanada de la lonja vieja tendrá lugar el Ribeira Urban Fest, que regresa a la programación y que contará con Lg1do como cabeza de cartel junto a otros DJ. Con anterioridad serán el mercadillo solidario de A Creba en la Avenida Rosalía de Castro y un parque de hinchables en el parque García Bayón (11.30 y 18.00) y fiesta de la espuma (20.00), sesión vermú con la noiesa Chiña en Praza de Vigo (12.30), un torneo 3x3 de baloncesto (17.00 horas); novamente o gran parque de inchables, ás 18.00 horas.

Patrona de los marineros

El sábado 1 de agosto será el Día de la Virgen del Carmen dedicado a la Gente del Mar, habrá un circuito sensorial de Ágape para niños neurodivergentes en la Praza do Concello (11.30), sardinada amenizada por el grupo Drippers en la Praza de Pontevedra y degustación gratuita de Lirio de Ribeira a cargo de la OPP83-Sociedad Gallega Cooperativa del Mar Santa Eugenia (13.00), misa solemne en la lonja en homenaje a la Virgen del Carmen y cantada por la Coral do Círculo Mercantil de Ribeira (18.30), y a su remate saldrá la procesión marítimo-terrestre, con la colaboración de las asociaciones Alfaia y Amas de Casa, cuyas cantareiras ofrecerán una actuación para amenizar la espera a quienes quedan en tierra. A las 19.30 horas se disputará el Trofeo de Fútbol en el estadio municipal de A Fieiteira, y ya de noche habrá verbena con la orquesta Miramar en el Malecón (22.30), un concierto de Café Quijano en la Praza de España (23.30) y Mateo Abellleira DJ con Planet Discomóvil actuará en la Praza de Pontevedra (01.00).

Y la última jornada, 2 de agosto, Día Dedicado aos Nosos Maiores, tendrá lugar el festival ‘Orballo Cultural’ en Praza de España (21.00) con los conciertos de Catuxa Salom y Fillas de Cassandra, mientras que en el Malecón actuará a las 00.30 horas la orquesta Nueva Línea, de Santa Cruz de Tenerife, a cuya conclusión tendrá continuidad la fiesta con DJ Rafa Astray. Antes, habrá sesión vermú con música de los años 89 y 90 en el Parque García Bayón con Dani Fontaíña DJ (12.30), que a partir de las ocho de la tarde acompañará al taller de baile Alecrín en una ‘Kedada Linedance’ den la Praza do Concello, mientras que el esperado espectáculo de fuegos artificiales tendrá lugar a medianoche desde el Paseo do Touro.

Sin música y ruidos

Además, durante las fiestas habrá servicio de préstamo de cascos de reducción de ruido por parte de BarbanTEA con un puesto junto la sede de Cruz Roja en el Malecón; para facilitar la inclusividad de las personas neurodivergentes, o con sensibilidad sensorial y auditiva se estableció que todos los días de las fiestas y de 20.00 a 21.30 horas no habrá música y ruido en la zona de las atracciones de feria, con colaboración de Ágape, BarbanTEA y los feriantes. y el lunes 3 de agosto será el Día dedicado al niño con todas las atracciones de feria a precios populares.