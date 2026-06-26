El PSOE de Ribeira exige al gobierno local que repare el centro social de Oleiros y reserve fondos para su reforma integral

Francisco Suárez-Puerta indica que el edificio “ofrece unha imaxe de abandono impropia dun equipamento público ao servizo da veciñanza da parroquia” Chechu Río

El grupo municipal del PSOE de Ribeira registró una propuesta para su debate y aprobación en el pleno de la corporación local convocado para este lunes 29, a las ocho de la tarde, en la que le reclama al gobierno local que acometa los arreglos más urgentes en el centro social de Oleiros y que reserve los fondos necesarios para su reforma integral. Su portavoz, Francisco Suárez-Puerta, sostiene que este edificio público continúa en un “evidente estado de deterioración”, pese a que en septiembre de 2025 el PP, que entonces estaba en la oposición, presentó una iniciativa para demandar actuaciones nen dicho equipamiento.

Ahondando en esa cuestión, el edil socialista denuncia la “profunda contradición” del actual ejecutivo municipal, pues indica que “o que o PP consideraba urxente cando estaba na oposición converteuse agora nun asunto esquecido. Antes reclamaba respostas, pero desde que chegou á Alcaldía non tomou medida algunha”, subrayó.

Suárez-Puerta Colomer indica que el centro social de Oleiros presenta cristales dañados, carpinterías metálicas oxidadas, puertas deterioradas, pintadas, humedades, suciedad acumulada, pavimentos rayados y paneles afectados por la humedad, y añade que el entorno exterior también cuenta con maleza y zonas “claramente desatendidas”.

Cuentas

Para los representantes de las filas socialistas ribeirense, esa situación “ofrece unha imaxe de abandono impropia dun equipamento público ao servizo da veciñanza da parroquia”, y su portavoz advirtió, además, que el presupuesto municipal de este año “evidencia que o goberno local non prevé realizar unha intervención integral no edificio. As contas recollen 12.000 euros para equipamento de Cultura, 40.000 euros para estudos e traballos técnicos e 30.000 euros para a conservación de edificios culturais”, y precisa que “destas partidas non pode saír unha reforma integral do centro social de Oleiros.

"O goberno non reservou os recursos necesarios nin definiu unha actuación concreta para solucionar o problema”, incidió Suárez-Puerta, que agregó que “a ausencia dunha partida para unha reforma completa non pode empregarse como escusa para manter o edificio nesta situación. Aínda que a reparación integral non se poida executar de inmediato, poden acometerse actuacións urxentes, como substituír os cristais, revisar portas e xanelas, solucionar as humidades, limpar o edificio e acondicionar os accesos”, explicó.

Igual a Carreira

Los socialistas de Ribeira sostienen que, por ese motivo, propondrán que el Ayuntamiento incluya una partida específica para la reforma del centro social de Oleiros en el presupuesto municipal de 2027 o que incorpore la actuación al próximo POS+ de la Diputación de A Coruña. Y plantean que se siga el mismo criterio aplicado en la casa de cultura de Carreira, “onde esta vía permitiu mobilizar un investimento de 121.000 euros”.

En este sentido, Francisco Suárez-Puerta recordó que esta actuación ya podría estar encaminada en el pleno anterior “se o goberno local non tivese decidido destinar máis de 782.000 euros da última achega da Deputación da Coruña a gasto corrente. Esa foi unha decisión política que demostra cales son as prioridades deste goberno”, concluyó.