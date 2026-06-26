El conselleiro de Comercio destaca la plaza de abastos de Ribeira como referente en calidad, innovación y compromiso con la ciudadanía

José González aprovechó su visita al mercado municipal ribeirense para comprar algunos de los productos que ofertaban sus vendedores Chechu Río

El conselleiro y el director xeral de Comercio, José González y Gabriel Alén, respectivamente, junto a la alcaldesa María Sampedro, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, visitaron en la mañana de ayer la plaza de abastos de la ciudad, situado en el corazón de su zona comercial, unos días después de otorgarle el sello de 'Mercado Excelente', un distintivo con el que también cuentan recintos comerciales de similares características de Tomiño, Vilagarcía, Pontedeume y Carballo.

Así, aprovechó el momento para felicitar al consistorio y a la ciudadanía por la obtención de ese distintivo que permite que Galicia siga avanzando hacia el objetivo marcado de conseguir 25 Mercados Excelentes en el periodo de ejecución del Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030. González manifestó que todas esas plazas de abastos destacan por su modernidad, innovación y dinamización, pero sin perder su autenticidad, tradición y trato personalizado, "o que lles permite proporcionar ás persoas consumidoras unha ampla variedade de produtos frescos de proximidade e óptima calidade".

En el caso del recinto comercial de la capital barbanzana, fue la primera edila de Ribeira la que dio cuenta de que dispone de una veintena de puestos de venta de pescados y mariscos, productos cárnicos, congelados, frutas y verduras, panadería y pastelería o productos gourmet. Y agregó que también cuenta con oferta complementaria de restauración, además del servicio de cocina empleando productos del propio mercado y el de comida para llevar, y con espacio para la celebración de eventos, cursos, presentaciones y cualquier otro tipo de actividad dinamizadora.

Amplia oferta comercial

González puso en valor el mercado de la capital barbanzana no sólo como punto de encuentro para las ciudadanía y para los visitantes, sino también por su amplia oferta comercial "entre a que resalta o produto procedente da Ría de Arousa, ademais das carnes, froitas, verduras e outros alimentos típicos da comarca". Especificó que se trata del primero que se entrega desde que la Xunta de Galicia actualizó y flexibilizó los criterios para la concesión en esos distintivos. Y añadió que su situación próxima al paseo marítimo y a los núcleos de actividad comercial favorece el acceso y facilita que la plaza de abastos se mantenga como un eje de dinamización socioeconómica. El titular de Comercio recordó que la Xunta ha estado apoyando estas instalaciones desde su construcción, siendo necesaria la última ayuda concedida para la realización de un diagnóstico y estudio de mercado sobre la plaza de abastos.

"O obxectivo, dixo, é avanzar cara a un modelo de excelencia que sirva como referente de calidade, innovación e compromiso coa cidadanía, baseándose en principios como a sustentabilidade ou a competitividade", manifestó el conselleiro, quien agregó que, dentro de esa filosofía, la Xunta de Galicia está promoviendo otras iniciativas como 'Prato de Mercado', que busca potenciar la promoción de las plazas de abastos a través de la cocina gallega, poniendo en valor la estrecha conexión de la gastronomía y de la hostelería con los mercados.