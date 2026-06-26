El ciclista herido en un atropello en Aguiño se encuentra en estado muy grave en una unidad de cuidados críticos del CHUS

La bicicleta en la que iba montado el hombre de 42 años partió en dos tras recibir el impacto del Peugeot 206 en la Rúa Listres Chechu Río

El ribeirense de 42 años que resulto herido a última hora de a tarde de este jueves en un accidente de trafico, consistente en un atropello, que se registró en Aguiño, permanece en estado muy grave en una unidad de cuidados críticos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), a donde fue evacuado de urgencia en el helicóptero medicalizado H3 del 061 con base en la capital gallega, según fuentes sanitarias al cierre de esta edición.

El suceso tuvo lugar poco antes de las ocho y diez de la tarde ocho y diez de esta tarde en la carretera provincial DP-7307, en el tramo denominado Rúa Listres, a la altura del bar Victoria. Al parecer, un Peugeot 206, que procedía de Castiñeiras, inició un giro a la izquierda al llegar a la altura de ese cruce para acceder a la Rúa Castelao. Lo hizo en el momento en el que desde el centro de Aguiño y en dirección salida hacia Ribeira circulaba una bicicleta, a cuyos mandos iba el hombre que sufrió importantes lesiones, y que salió despedido hacia la acera, donde se detuvo.

Según informaron fuentes de los servicios sanitarios y de emergencias, el herido presentaba un fuerte golpe en el rostro y podría tener fracturada la nariz, además de que se quejaba de un fuerte dolor en el brazo derecho y tenía múltiples magulladuras y posibles politraumatismos por el resto de su cuerpo, a la espera de que le realizasen las pruebas pertinentes que determinasen el alcalde de sus lesiones.