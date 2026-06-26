Directivos de la comunidad de montes de Olveira niegan la acusación de apropiación indebida ante el juez intructor de la querella de varios comuneros

Las declaraciones de los nueve directivos de la junta rectora de la comunidad de montes de Olveira tuvo lugar en una de las salas de vistas de los juzgados de Ribeira Chechu Río

Nueve integrantes de la junta rectora de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira, que preside Elvira Pereira, comparecieron desde las diez de la mañana de ayer ante el juez titular de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, que los citó para tomarles declaración en relación con la querella penal presentada por nueve comuneros, que los acusan de un delito de apropiación indebida, en relación con la madera talada y vendida, y de falsedad. A su salida de la sede judicial de la capital barbanzana, acompañados de su abogado, se mostraron muy tranquilos y manifestaron que habían negado todos los hechos que se les imputan, y agregaron que se cuenta con documentación de la propia entidad en la que acreditan “fehacientemente” que ellos no se apropiaron de nada y no mintieron.

Además, indicaron que presentaron el contacto de un maderero, y que aún van a aportar ante el juez instructor mayor documentación por iniciativa propia “pois non hai nada que ocultar”. Añadieron que tienen información en los teléfonos móviles y en una aplicación de mensajería rápida que también ofrecieron en caso de que el togado lo considere necesario. Y anunciaron que, una vez que concluya todo este proceso, que están convencidos que será satisfactorio para sus intereses en fase de instrucción o si es necesario llegar a juicio, “nos plantearemos ejercitar acciones legales por calumnias contra las personas que nos han acusado, y les reclamaremos daños y perjuicios.”.

La Fiscalía se personó inicialmente como acusación pública una vez vista la querella y la documentación presentada, al entender que "existen indicios de la comisión de un delito de apropiación indebida", por lo que considera que procede la admisión de la misma, sin perjuicio de la calificación que proceda hacer de los hechos en un momento posterior en base a lo que se acredite por la practica de diligencia. Por ese motivo, se personó en la declaración en calidad de investigados de todos los querellados que, tal y como se indicó, son miembros de la junta rectora de la comunidad de montes de Olveira.