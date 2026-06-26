El barrio ribeirense de Bandourrío celebra hoy y mañana su fiesta, que incluirá sardinada y hoguera, además de música y diversión

El encendido de la cacharela en el histórico barrio de la capital barbanzana será en la medianoche del sábado 27 al domingo 28 Chechu Río

El histórico barrio ribeirense de Bandourrío celebra hoy y mañana sus fiestas con una variada amplia y programación. Empezará a las doce de este mediodía con el Torneo de Escoba por parejas en el pub Brétema, seguirá con un Torneo 3X3 de Baloncesto en la pista de Pedra Pateira (17.00), el Torneo de Dardos 301 Team en el Enigma (21.00), cuyas finales se disputarán mañana a las 12.00, 10.00 y 20.00 horas respectivamente; y los conciertos de la banda emergente local EVA 10, que destaca por la interpretación de sus propias composiciones, en el Clandestino (23.00) y del grupo The Cuncas en A Caseira (00.30).

Mañana, el pistoletazo de salida se dará a las 10.00 horas con un pasacalles del grupo de gaitas Borja y Cia, mientras que a las 13.00 se servirá una paella en el Cocoluche con la actuación de Os Chispas 2.0 en sesión vermú. As las cuatro de la tarde se iniciará un karaoke en el Bar da Rubia, y luego se abrirá un mercadillo de artesanía y exposición marinera (18.00 horas), fiesta de la espuma en Pedra Pateira y torneo de futbolín en O Retablo (19.00), juegos populares y cata de vino con tapa en A Caseira (19.30). Ya por la noche habrá bingo (21.00), sardinada (21.30), concierto de Sarjallada (22.00), encendido de la hoguera (00.00), concierto de Leite con Jalletas en A Caseira y DJ Mateo Abelleira (00.15).