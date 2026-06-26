Ana Lampón Gude y Elena Rego Fernández escenifican con orgullo en Ribeira la naturalidad de su relación de pareja de 17 años

El matrimonio integrado por Ana Lampón y Elena Rego, flanqueado por la alcaldesa María Sampedro y la concejala Ana Barreiro, fue pregonero en el acto institucional del Día del Orgullo Chechu Río

La sala polivalente del auditorio municipal de Ribeira albergó ayer el acto institucional conmemorativo del Día Internacional del Orgullo para visibilizar al colectivo lgtbiq+ y defender sus derechos, y que contó con el pregón del matrimonio integrado por las ribeirenses Ana Lampón Gude y Elena Rego Fernández, que se casaron en enero del año pasado como colofón a los 16 años anteriores de su historia de amor. Ambas hablaron de cómo fue su adolescencia porque, como afirmó Ana, "se boto a vista atrás e penso naquela Ana adolescente que se estaba descubrindo, podo dicirvos que nin nos seus mellores soños imaxinaba algo así. Nin imaxinaba que podería vivir con total naturalidade no meu propio pobo, rodeada da miña familia, das miñas amizades, casada ca muller que quero e podendo facer a miña vida sen esconder".

Por su parte, Elena manifestó que, en su caso, “cando cheguei a vivir a Galicia, no 2006, houbo quen, dende a curiosidade ou o descoñecemento, me preguntou se era lesbiana. Chamoume a atención porque nunca sentira a necesidade de definirme de ningunha maneira. Sei que, para moitas persoas, poñerlle nome ao que senten é importante. É algo que respecto profundamente. Pero o meu camiño persoal foi diferente. Non sei se é pola miña mentalidade americana pero, para min, antes que nada, son Elena. Son filla, amiga, compañeira e veciña. Son os meus valores, as miñas experiencias e as persoas ás que quero. Porque ninguén colle por completo dentro dunha soa palabra”.

Perseverancia, dignidad y futuro

La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, manifestó que "a vosa presenza aquí fala dunha historia de amor, si, pero tamén dunha historia de perseveranza, de dignidade e de futuro. Porque amar durante anos, construír unha vida en común e poder facelo publicamente, sen medo e sen pedir permiso, é tamén unha forma fermosa de liberdade”. La primera edila agregó que el horizonte é "unha Ribeira na que ninguén teña que esconder a súa vida, a súa identidade ou os seus afectos. Unha Ribeira onde cada persoa poida sentirse recoñecida, segura e parte da comunidade. Que Ribeira siga sendo unha vila con memoria, con respecto e con orgullo". En ese sentido, también se expresó la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, al decir que "reunímonos para poñer en valor a dignidade de tódalas persoas, para lembrar o camiño percorrido e tamén para renovar o compromiso colectivo cunha sociedade máis xusta, máis libre e máis respectuosa".

Durante el acto, también se llevó a cabo la lectura de un manifiesto por parte de varios componentes de la corporación municipal, como fueron la propia Ana Barreiro, Juana Brión, Vicente Mariño, Luis Pérez y Francisco-Suárez-Puerta, así como hubo un recitado de poemas por parte de representantes de entidades como Amas de Casa, Cofradía da Dorna, A Creba, Cruz Roja, Ámbar, Agadea, Amicos y Renacer.

Decenas de personas asistieron al acto institucional de Ribeira por el Día del Orgullo en la sala polivalente del auditorio municipal Chechu Río