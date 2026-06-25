Trasladado en helicóptero medicalizado al Clínico de Santiago un ciclista herido grave en un atropello en Aguiño

El cuadro de la bicicleta quedó doblado y partió en dos mitades como consecuencia del impacto que recibió del otro vehículo implicado en el accidente de tráfico Chechu Río

Un ciclista de unos 42 años resultó herido grave en un accidente de tráfico registrado en torno a las ocho y diez de esta tarde en la carretera provincial DP-7307, en el tramo denominado Rúa Listres, a la altura del bar Victoria. Al parecer, el siniestro consistió en un atropello por parte de un Peugeot 206, que procedía de Castiñeiras e iba a girar la Rúa Castelao. Ocurrió en el momento en el que desde el centro de Aguiño y en dirección salida hacia Ribeira circulaba una bicicleta, a cuyos mandos iba el hombre que sufrió importantes lesiones, y que salió despedido hacia la acera, donde se detuvo.

Según informaron fuentes de los servicios sanitarios y de emergencias, el herido presentaba inicialmente un fuerte golpe en el rostro y podría tener fracturada la nariz, además de que se quejaba de un fuerte dolor en un brazo y tenía múltiples magulladuras por el resto de su cuerpo, a la espera de que le realicen pruebas para determinar el alcalde de sus lesiones. También detallaron que a consecuencia del accidente, rompió el casco que llevaba puesto el ciclista en la cabeza y el cuadro de la bicicleta quedó doblado y partió en dos mitades.

Asistencia sanitaria

Fue un particular el que a las 20.10 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, advirtiendo de la gravedad del mismo y que el ciclista precisaba asistencia sanitaria. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y al equipo médico del Puunto de Atención Continuada (PAC) de Ribeira, así como al helicóptero medicalizado H3 con base en Santiago de Compostela, que aterrizó en una explanada próxima a la lonja aguiñense.

Tras prestarle una primera asistencia a la víctima, esta última fue inmovilizada, e incluso introducida en un colchón de vacío, y se procedió a su traslado en la referida aeronave hasta el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) para que reciba la atención médica de urgencia que precisa y, tal y como ya se dijo con anterioridad, le realicen las pruebas necesarias para determinar el alcance de sus lesiones.

También se avisó a las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo, así como al sector de Tráfico de la Guardia Civil del destacamento compostelano, que movilizó una patrulla con un vehículo rotulado y a otra en un coche de camuflaje, así como al equipo de atestados, que se encargará de instruir las diligencias para dirimir la responsabilidad de lo ocurrido.